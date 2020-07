I díky působení v Anglii pro něj právě tento jazyk u „zkoušky dospělosti“ nebyl žádným problémem. „To byla pohoda, zvládl jsem ji za jedna,“ pochlubil se v rozhovoru pro web Fotbalové asociace ČR s tím, že k ostatním známkám by se nevyjadřoval. „Hlavní je, že jsem to zvládl. Nějak jsem to okecal,“ oddechl si.

Teď už zase může myslet na fotbal. Kdy se ale vrátí do Anglie, zatím přesně neví. „Ještě nemám úplně přesné datum, měli bychom ale začít kolem 6. července,“ myslí si.

Jasno nemá zatím ani o tom, kde bude v následující sezoně působit. V Manchesteru United je silná konkurence, ale Kovář by rád začal chytat dospělý fotbal. „Ta pandemie zpomalila i vyjednávání o mém dalším působení a nemám stále nic jistého. Řeší se to a uvidíme, jak to nakonec bude a kde skončím,“ připustil, že mu situaci zkomplikoval i koronavirus.

Rád by přitom zůstal na Ostrovech. „Je lepší zůstat v kultuře, kterou znám, a v zemi, kde znám jazyk. Určitě bude snazší zůstat ve stejném prostředí. Znát jazyk je do začátku obrovské plus, zvlášť pro mladého kluka, který nemá ještě žádné zkušenosti. Zůstat v Anglii by bylo super,“ vysvětluje.

V áčku United už se v minulosti prosadil dokonce na lavičku náhradníků. Svému parťákovi kryl záda v utkání Evropské ligy v kazašské Astaně. „Skvělý. To, že se dostanete mezi takové hráče a že sedíte na lavičce, bylo neuvěřitelné. Jsem strašně rád za to, že jsem si tuto atmosféru mohl užít, byť jako náhradník. S týmem už jsem na zápas cestoval jako trojka několikrát, ale na lavičce jsem byl zatím jen jednou,“ popsal své pocity.

Dělat dvojku či trojku v Manchesteru United pro něj v tuto chvíli ale nemá příliš smysl. „ Jak říkám, chtěl bych někde chytat dospělý fotbal třeba i na nižší úrovni a pak někdy v budoucnu pomýšlet na jedničku v United,“ říká odhodlaně.

Odchod do zahraničí mu ale každopádně prospěl. Musí se ale hodně otáčet, aby si udržel svou pozici. „Největší rozdíl mezi Českem a Anglií je hlavně v konkurenci. Ta je na Ostrovech taková, že musíte makat každý den. Když trochu zpomalíte tempo, nikdy nevíte, kdo přijde a kdo vám vaše místo vezme,“ uvědomuje si dobře.

I když za áčko United v soutěžním zápase ještě nenastoupil, pravidelně se s nimi potkává při tréninku. „Je to super zkušenost. Takové hvězdy nevidíte každý den a je skvělé mezi nimi být a každý den se od nich učit,“ říká s tím, že jsou mu bližší spíše mladší ročníky, ale nebojí se promluvit i s těmi staršími.

Když má pak promluvit o svém fotbalovém snu, dlouho se nerozmýšlí. „Třeba jednou převzít místo po Davidovi, stát se jedničkou v Manchesteru United a stejně jako on radil teď mě, tak já budu radit těm mladším pode mnou. To by byla paráda,“ zasní se.