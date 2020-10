„Bylo na čase, aby se skandál provalil. Myslím, že zatím vychází najevo jen zlomky toho, co se ve skutečnosti dělo. Je to poučení, že žádný strom neroste až do nebe,“ uvedl fotbalový trenér Ladislav Bobek, jenž zanechal výraznou stopu na Kolínsku.

Do vazby byl vzat Roman Berbr. Spolu s ním jsou ve vazební věznici i jeho soukmenovci v páchání údajných trestných činů ve fotbale, Roman Rogoz, sportovní manažer druholigového Vyšehradu, funkcionář Michal Káník ze Strakonic a třetiligový rozhodčí Tomáš Grimm. Jsou to podle vás ti správní lidé, kteří stojí za korupcí ve fotbale a nižších soutěžích?

Podívejte, to jsou jen ti, kteří se díky práci policie dostali do jejich hledáčku. Za nimi stojí zástup posluhovačů, donašečů, nohsledů a podržtašek, kteří z různých důvodů na těchto lidech profitovali, ať už pro svůj osobní prospěch, nebo prospěch svého klubu. Snažili se dostat do klubu vyvolených, tedy chráněných.

Před pár dny rezignoval na všechny funkce ve fotbale místopředseda svazu Roman Berbr, to samé udělala jeho manželka Dagmar Damková, která také zastávala vysoké funkce v asociaci. Myslíte si, že se nyní bude lidem dýchat lépe?

Teoreticky vzato by se mělo mnoha lidem ulevit a paradoxně se mnoha lidem může přitížit, protože nikdo neví, co ještě vyleze na povrch. Nevěřím, že všichni přisluhovači Berbra budou mít charakter a sebereflexi skončit.

Nebojíte se, že to byla tak rozvětvená a rozlezlá chobotnice, že by se v těchto nekalých praktikách mohlo nadále pokračovat?

Určitě ne v takové míře, jaká se dělala doposud. Plno lidí se možná bude snažit převléknout kabáty, možná si někteří za rohem nafackují a budou se trochu stydět.

Aféra je o to smutnější, že se dotýká i mládežnického fotbalu, kde se také měly domlouvat výsledky. Kdyby bylo na vás a mohl jste udělit obžalovaným tresty, jaké by byly?

Nejsem od toho, abych soudil lidi, ale minimálně mnohaletý zákaz pracovat ve fotbalovém hnutí.

Vy jste dlouholetý kritik poměrů v českém fotbale. Máte i jednu neblahou zkušenost, kdy jste v roce 2015 po utkání ČFL Jirny – Kolín (2:0) prohlásil: Utkání jsme prohráli, protože pokud budou zápasy ČFL pískat cvičené opice Berbra, tedy rozhodčí, jsme bez šance. Není prostě možné, aby nás dvakrát po sobě tímto způsobem ořezali a já se pak klukům v kabině díval do ubrečených očí. Následně jste byl pozvaný na svaz k disciplinárnímu řízení, kde vám byl udělen zákaz vstupu na lavičku po dobu jednoho měsíce, navíc jste musel zaplatiti pokutu čtyři tisíce korun. Jak na toto období vzpomínáte?

Dlouho jsem se pohyboval jako trenér v ČFL, takže jsem poznal jak soutěž, tak mnoho lidí kolem. Do Jiren se nikomu nejezdilo lehce. Vládl tam mužík s napoleónským komplexem, který dovedl s posluhovači – rozhodčími – v zádech udělat zázraky. A bylo mu vše tolerováno. To se stalo i v našem zápase. Za několik dní jsem dostal předvolání na disciplinárku k panu Taschovi, mimo jiné věrnému a oddanému sluhovi svého „náčelníka“, kde se odehrála před několika, pro mě neznámými, lidmi fraška, typu předložte důkazy apod. Výsledkem byl rozsudek za znevážení jména fotbalu ve sdělovacích prostředcích. Jak směšné od lidí, kteří tolerovali nepravosti, nebo byli součástí této mašinerie a na oko si hráli na spravedlnost. Moje tehdejší „znevážení jména fotbalu“ bylo jen slabým odvarem toho, jak fotbal znehodnotili tito zlatokopové.

S touto událostí máte ještě jednu nepříjemnou zkušenost. Tehdy se to řešilo i v kolínském klubu a vy jste pak po několika dnech jako trenér skončil. Byl to jeden z důvodů vašeho odchodu?

Tehdejší vedení v čele s Františkem Bílkem svolalo mimořádné zasedání FK Kolín, kde mi bylo soukromě dáno za pravdu, ale navenek se všichni od mého výroku distancovali. Takhle byla doba rozdvojená. Oni chránili svůj klub a své zájmy a možná ze strachu před „ náčelníkem“ a byli schopni obětovat i trenéra, na což jsem po čtrnácti dnech také dojel. Už se nikdy nedovím, zda tam byl zásah vyšší moci. Vždy jsem se snažil v každém klubu být s klubem loajální. Bral jsem to profesně, klub vás platí, názory a strategie by měly vycházet v souladu s vedením, ale bohužel ta páchaná křivda na hráčích a mojí práci bolí každého trenéra nejvíc.

Hodně nahlas se mluví o tom, že by měly přijít změny v čele asociace. Jste pro?

Samozřejmě, že musí přijít změna v čele asociace. Většina byla těsně spjata s Berbrem a pan Malík byl také díky němu, troufám si říct, že nedemokraticky zvolen do čela.

Příští rok se má konat řádná volební valná hromada. Jste pro, aby se konala dřív?

Valná hromada by měla být určitě dřív. Tato garnitura by měla jen udržovat základní chod svazu bez zásadních rozhodnutí. Delegáti se můžou bez nátlaku, strachu a po dlouhé době svobodně rozhodnout, kam bude směřovat náš fotbal. Věřte, že pokud bych někdy v budoucnu skončil na disciplinárce a viděl tam dál sedět pana Tasche a jeho družinu, tak bych měl pocit, že se nic nezměnilo, a to bych si nepřál.

Když už jsme zmínili pány Malíka a Berbra, máte svého kandidáta na předsedu svazu?

Nemám, ale máme plno schopných a hlavně erudovaných lidí, kteří se umí ve fotbalovém prostředí vyznat a pohybovat .

Setkal jste se za svoji trenérskou kariéru s nějakými nekalými praktikami? Například, že by si rozhodčí řekli o úplatek?

Tohle se nestává trenérům, ale v drtivé většině je to záležitost funkcionářů a tím jsem nikdy nebyl.

Určitě ale máte nějaké pikantnosti z fotbalového prostředí.

Těch byly spousty. Bylo plno nepříjemných věcí, které se ve fotbale stávají. V pozici trenéra chcete, aby všechno klapalo v souladu s vašimi představami. Někdy se ty představy oproti vedení opravdu hodně liší. Například jsem nastoupil k jednomu klubu, který hrál ČFL a zachraňoval se. Jeli jsme autobusem na můj první premiérový dopolední mistrovský zápas a nestačil se divit. Do autobusu přistoupilo asi deset slušně opivněných fanoušků s bubny, plechovkami piva, kteří celou cestu řvali a zpívali. Neustále se zastavovalo na záchod, nebo pro plechovky piva. Po zápase, než jsem došel z lavičky do kabiny, byli všichni fandové s kelímky piva v kabině a slavili. Zpáteční cestu dirigovali opět fans, pivo, benzinka, záchod. Každý kruhový objezd jel řidič na jejich pokyn dvakrát. Hráči byli unavení a otrávení. Cestu, která normálně trvá hodinu, jsme jeli tři hodiny. Samozřejmě jsem šel do konfliktu, ale tak to v tom klubu bylo zavedeno. I tak hodně se někdy liší představy trenéra a funkcionářů na úrovni třetí nejvyšší soutěže!

Naposledy jste trénoval Poděbrady v krajském přeboru. Proč jste tam skončil?

Mám dostatek zkušeností, abych věděl, jak připravit tým na krajský přebor. Dost se v klubu v zimě změnilo, navíc po prvním kole přišla pandemie, pak se dohrávalo pouze přátelsky. Chtěl jsem konfrontaci s celky o stupeň kvality výš, aby se hráči otrkali a sáhli si na kraj svých možností. Získali zkušenosti v době, kdy nešlo o body. Ta náročnost se některým funkcionářům nelíbil. I názorově jsme se rozcházeli v mnoha dalších věcech . Je těžké trénovat děti funkcionářů.

Nyní jste bez angažmá. Máte ještě chuť vrátit se do fotbalu?

Mám chuť trénovat. Věřím, že se fotbal očistí, i když nevěřím, že úplně dočista, to nebude nikdy. Ale i v přijatelných mezích je fotbal stále krásná zábava, a tak by to mělo zůstat.

LADISLAV BOBEK

Věk: 67

Trenérská kariéra: FK Mladá Boleslav (šéftrenér mládeže), Bohemians Praha (šéftrenér SCM),FK Kolín (ČFL), SK Český Brod (divize), FC Velim (divize), FK Králův Dvůr (ČFL), FK Česká Lípa (divize), SK Převýšov (ČFL), FK Kolín (FNL, ČFL), FK Meteor Praha (divize), SK Benátky nad Jizerou(ČFL).

Trenérské úspěchy: Úspěchem je každý rok, kdy doděláte sezonu do konce.

Motto: Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, a pak se tak znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost, takže nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti. A žijí tak, jako by nikdy neměli zemřít. A potom zemřou bez toho, aby předtím žili.