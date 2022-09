Scénu jak z povedené komedie předvedl po utkání Plzně s Interem Milán (0:2) trenér Plzně Michal Bílek. „Abych řekl pravdu, tak jsem Džeka moc nesledoval. Všichni jsme věděli o jeho kvalitách, že je velice nebezpečný v pokutovém území. Do nějakého většího zakončení se nedostal a neprosadil se, takže je to známka toho, že jsme ho dobře bránili,“ řekl Bílek v jednom z pozápasových rozhovorů.

Zase ten Džeko... Plzeň podruhé padla. Naděje vyhasla po červené Buchy

A realita? Edin Džeko vstřelil ve 20. minutě úvodní branku utkání, v 70. minutě asistoval na druhou branku Dumfriesovi. Bosenský útočník možná ani nemá oblíbenějšího soupeře. Plzni nastřílel dohromady jedenáct branek v devíti zápasech.

Zdroj: Youtube

„Věděli jsme to, je to střelec. Už to není žádný rychlík, ale ve vápně je pořád strašně silný. Prokázal to u prvního zakončení, kde to krásně uklidil. U druhé branky vyřešil přihrávkou brejk. Ukázal svou kvalitu a to, proč hrál v nejlepších týmech v Evropě. Musíme se od nich učit,“ řekl k výkonu Džeka plzeňský Adam Vlkanova.

Straka nevěděl, že jeho Karviná výhrala

Michal Bílek tak dal vzpomenout na legendární rozhovor s Františkem Strakou, který tehdy trénoval Karvinou. Na otázku redaktora, který se ptal, jak vítězství Karviné nad Jihlavou 2:1 Straku uspokojuje, odpověděl: „Vítězství? To asi těžko, ne?“

Zdroj: Youtube

Reportér sice Straku ubezpečil, že Karviná opravdu vyhrála, tehdejší trenér Karviné ale nadále působil zmateně - Straka měl totiž za to, že rozhodčí uznali gól Jihlavy ze závěru zápasu, ten byl ale nakonec kvůli ofsajdu odvolaný.