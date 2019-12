Odtamtud zamířil Vidal v létě 2015 do mnichovského Bayernu. Do Barcelony pak přišel loni v létě za 19 milionů eur, přičemž podepsal tříletý kontrakt. Ačkoliv mu smlouva vyprší až koncem června 2021, už před právě probíhajícím ročníkem se mluvilo o jeho možném odchodu z katalánského velkoklubu.

Už tehdy se spekulovalo právě o Interu Milán, ale třeba také o exotičtějších destinacích, jako byla například Čína. Fotbalista se ale nakonec rozhodl bojovat o místo v základní jedenáctce týmu z Camp Nou. Spíš než starty ale sbírá jen minuty, od konce října odehrál kompletní porci minut jen ve dvou ligových utkáních a dvou duelech Ligy mistrů, proti Slavii a právě na hřišti milánského Interu.

Pokud by spory mezi hráčem a klubem vyústily skutečně v odchod Vidala za koučem Contem, stal by se v krátké době druhou výraznou posilou milánského celku. Odchod do konkurenčního AC totiž ohlásil Zlatan Ibrahimovič.