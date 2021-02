Narodil se v Senegalu, ale fotbalově rostl ve Francii. Prošel evianskou fotbalovou akademií a od léta 2019 působí v Česku. Na podzim Diamé v dresu Vlašimi odehrál sedm utkání a připsal si dva góly. Do Liberce zamířil na půlroční hostování s opcí.

U Nisy se mimo jiné potkal se svými africkými kamarády - Kamsem Marou a Mohamedem Tijanim. „Říkali mi, že Slovan je velmi dobrý tým a funguje jako rodina. Občas jsem se díval i na jeho utkání, takže vím, že patří k jedněm z nejlepších klubů v Česku. " podotkl Diamé.

I s jejich pomocí do kabiny Severočechů rychle zapadl. Zároveň neměl žádný velký problém přizpůsobit se tempu nejvyšší soutěže, ani fyzicky náročné hře Slovanu. „Myslím si, že obzvlášť ve druhé lize je hra velmi soubojová. To je samozřejmě dobře, protože ve fotbale musíte bojovat, abyste vyhráli. Pro mě to jsou cenné zkušenosti a s tímto stylem hry nemám problémy," prozradil.

Nevadilo mu ani chladnější klimatické prostředí, které v posledních dnech (nejen) na severu Čech panovalo. „Ve Francii jsem žil v horách, kde bylo i více sněhu. Pro mě toto není problém, jsem na takové podmínky zvyklý,“ poznamenal fotbalista se senegalskými kořeny, který má však francouzský pas.

Cíl dvacetiletého talentovaného forvarda je jasný. Oslavit svou pracovitostí v tréninku a výkony v zápasech trenéry a hlavně vedení klubu, aby po konci jarní části letošního ročníku FORTUNA:LIGY uplatnilo opci na přestup. „Jsem mladý hráč, vím, že musím pracovat, dobře trénovat a sbírat nějaké minuty na hřišti. Chtěl bych zde hrát delší dobu a snažit se předvádět co nejlepší výkony. Jako útočník vstřelit i nějaké góly… Musím bojovat více než ostatní, protože jsem pouze na hostování a rád bych podepsal dlouhodobou smlouvu," řekl jasně Adama Diamé.