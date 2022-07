„Bylo to náročné, hráči v tréninku bojují o místa, bylo vidět, že do toho dali všichni všechno. Měli jsme tu třicet hráčů do pole, konkurence kluky vybičovala k super výkonům,“ hodnotil po konci rakouské přípravy asistent trenéra Zdeněk Houštecký. On i Jindřich Trpišovský mohl s předvedenými výkony být spokojený. Slavia na úvod remizovala s řeckým mistrem 1:1, následně ale porazila Bukurešť 7:1 a posléze udolala i Puskás Akadémii, nad kterou zvítězila těsně 1:0.

A zářily hlavně posily! Ewerton, který přišel k sešívaným z Mladé Boleslavi se proti rumunskému týmu zaskvěl hattrickem, na který mu stačilo pouhých 53 minut. Gólem byl za dobrý výkon odměněn také Moses Usor, poprvé v dresu Pražanů se trefil Václav Jurečka a sedmou branku přidala další nová tvář – Matěj Valenta.

„Je dobré, že se prosadili z prvních šancí, které měli. I řešení těch situací bylo dobré. Dobře jsme se tam dostali, soupeř tam udělal nějaké chyby, takže jsme se do šancí občas dostávali jednodušeji a laciněji. Na druhou stranu pak tu šanci musíte dobře proměnit, což bylo. Je vidět, že ti hráči, co přišli, mají kvalitu v zakončení,“ těšilo trenéra Jindřicha Trpišovského, který vyzdvihl i dvě asistence Davida Douděry.

Slavistická kanonáda se poněkud zadrhla až v posledním přípravném zápasu proti maďarskému celku. K vítězství nakonec sešívaným stačil Usorův gól z 32. minuty. Nigerijský křídelník o sobě dal každopádně hodně hlasitě vědět a po utkání sebevědomě hlásil: „Vybojovat místo v áčku bych si moc přál. Je to teď můj hlavní cíl.“

Jak zatím vše nasvědčuje, pro úvod sezony by s hlavním týmem skutečně měl setrvat. „Kvalitních hráčů tady máme k dispozici hodně, každý bojuje o základní sestavu. Moses si ale výkony jak v zápasech, tak na tréninku v modelových utkáních vede stejně, jako jste ho viděli proti Puskási. Jak v kvalitě, tak v intenzitě i fyzicky. Patří do týmu a zůstane s námi,“ prozradil Houštecký.

Zužování před startem sezony se ale některých hráčů logicky dotkne a všichni nebudou mít takové štěstí jako Usor. „Máme nabídky na kluky, kteří by měli odejít třeba na hostování, ve vzduchu je i to, že by někteří kluci mohli přestoupit. Máme hodně talentované kluky, je pro nás super, že béčko postoupilo do druhé ligy, a oni s námi tak můžou trénovat a budou mít vytížení. Kádr je dobrý, uvidíme, příští měsíc ukáže,“ uvedl asistent trenéra.

Rakouská příprava Slavie každopádně přinesla odpovědi i na další otázky. Jako stabilní stoperská dvojice se začíná profilovat duo Eduardo Santos – Aiham Ousou, které spolu nastoupilo do všech tří utkání. Přesto se vedení klubu nebrání dalšímu příchodu na tento post.

„Když by někdo měl přijít, nebudeme říkat ne, a když ne, tak se z toho nezblázníme. Máme na tom postu velkou kvalitu. V některém přestupovém období není kam sáhnout, teď se ale objevilo těch alternativ hned několik. Když by něco vyšlo, nebráníme se tomu,“ prozradil Houštecký.

Toho pochopitelně těší také návrat Lukáše Provoda, který má za sebou dlouhé zranění. Proti Puskás Akadémii už ale odehrál hodinu a měl by být stoprocentně připravený na sezonu. „Musím zaklepat, zdraví drží dobře od doby, co jsem odjel na plánovanou rehabilitaci do Německa. Teď jsem mohl odehrát šedesát minut, cítím se připravený. Jsem rád, že mohu být na hřišti a cítím se tak, jak se cítím,“ hlásil nejlepší hráč předminulé sezony.

Dokáže na výkony z ročníku 2020/21 navázat? Nápovědu by mohla přinést už první ligová kola. První z nich odehraje Slavia posledního července na půdě Hradce Králové. Ještě předtím ale sešívaní ve dvouzápasové bitvě nastoupí ve druhém předkole Evropské konferenční ligy. V něm vyzvou buď severoirské Larne nebo celek St. Joseph’s z Gibraltaru.

