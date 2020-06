Byl to váš nejhorší výkon pod vedením trenéra Pavla Horvátha?

Určitě.

Podepsal se na výkonu předchozí zápas se domácí Slavií, který byl pro celý tým fyzicky velmi náročný?

Takhle to nemůžeme brát. Sil odevzdáme spoustu v každém zápase. Je úplně jedno jestli je to se Slavií nebo s nějakým jiným soupeřem. Program je stejný a náročný pro všechny, takže to musíme zvládat.

Mohla tedy vzhledem k důležitosti utkání hrát roli svázanost?

Neřekl bych, prostě se nám to nepovedlo. Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, neběhalo nám to.

Zápas rozhodl jediný gól Tomáše Poznara z penalty. Jak jste viděl inkriminovanou situaci, která klíčovému momentu předcházela?

Z mého pohledu se o faul jednalo. Viděl jsem to zezadu a penalta byla nařízena správně.

Zlín vám odskočil na rozdíl devíti bodů. Zdá se tedy být pravděpodobné, že vaším hlavním konkurentem, se kterým si to rozdáte alespoň o účast v baráži, zůstává už jen Opava. Souhlasíte?

Uvidíme. I s nadstavbou je pořád ještě sedm zápasů do konce. Ve hře je stále jednadvacet bodů, což je hodně. Naším úkolem je, abychom se jich pokusili získat co nejvíce.