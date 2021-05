Hodně důležitý moment přinesly hned úvodní vteřiny zápasu. Domácí obránci Dostál s Köstlem si neporozuměli a nabídkou sólového úniku nepohrdnul jejich bývalý spoluhráč Juliš. Pro něj šlo o dvanáctou trefu v sezoně a nebýt dlouhého výpadku kvůli zranění, mohl se vyhřívat i na trůnu krále střelců. Tuto soutěž zatím vede slávista Jan Kuchta, jenž je na tom o dva góly lépe.

Rychlý gól vlil hostům čerstvou krev do žil, ale klokani ukazovali, že jejich úspěšná série nebyla dílem náhody. Kousek od vyrovnání byla hlavička Puškáče, ale útočník Bohemians uspěl až o něco později, kdy překonal Nitu parádní ránou.

"Rychlý gól nám paradoxně trochu uškodil. Přestali jsme hrát a Bohemka naopak začala uvolněněji, protože neměla co ztratit," hodnotil zápas obránce Sparty David Pavelka, který nastoupil netradičně na stoperské pozici. "Něco jsem na stoperu letos odehrál a bylo to lepší. I gól Bohemky začal u mě, jsem rád, že ten, co jsem pak dal, bylo takovým částečným vykoupením," pokračoval.

V závěru zápasu mohla dvakrát udeřit Sparta, ale brankář Le Giang napravil svou špatnou rozehrávku a zneškodnil i Hanckovu hlavičku. Krátce po změně stran ovšem nestačil při rohovém kopu na hlavičku Pavelky.

Hosté si kontrolovali vedení, ale tlak domácích v závěrečných minutách stoupal. Pět minut před koncem už se diváci i fotbalisté v zelenobílých dresech radovali z dalšího vyrovnání, ale z brankové čáry dokázal vykopnout míč Hancko.

"Byl to ubojovaný, těžký zápas, klasika na Bohemce. Už při rozcvičce byl cítit velký týmový duch, že chceme urvat to druhé místo. Sice to nebylo splnění cílu, který jsme měli před sezonou, ale povinnost jsme splnili," dodal Pavelka.

Bohemians - Sparta 1:2 (1:1)

Branky: 35. Puškáč - 1. Juliš, 61. Pavelka. Rozhodčí: Berka - Hrabovský, Kotalík. ŽK: Dostál, Necid, Hronek - Wiesner, Souček. Diváků: 734.

Bohemians: Le Giang – Köstl, Bederka, Krch (86. Osmančík) – Dostál, Hronek, Ljovin, Květ (72. Novák), Vondra (72. Kosek) – Puškáč (65. Keita), Necid.

Sparta: Nita – Wiesner, Pavelka, Hancko, Hanousek – Sáček, Souček – Karlsson (60. Karabec), Dočkal, Krejčí st. (68. Polidar) – Juliš (87. Minčev).