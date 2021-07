To, o čem už Deník informoval během středy, se v pátek stalo skutečností. Škodu v Mladé Boleslavi s největší pravděpodobností nahradí Škoda. Místo Michala, který po uplynulé sezoně zamířil do Českých Budějovic, se k týmu trenéra Karla Jarolíma v pátek připojil jeho starší bratr Milan, jenž naposledy působil v tureckém Rizesporu.

Útočník Milan Škoda se připravuje s Mladou Boleslaví. | Foto: FK Mladá Boleslav

Jednání o Škodově návratu do Čech, konkrétně do Mladé Boleslavi, dříve potvrdil i prezident boleslavského klubu Josef Dufek s tím, že v Turecku sice byl o pětatřicetiletého kanonýra zájem i nadále, hráče samotného to ale prý ale už táhne domů.