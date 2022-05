Velmi aktivní v ní byl kondiční trenér Martin Třasák, asistent Jaroslav Köstl vyfasoval červenou kartu za zakopnutí míče, a tím způsobené zdržení hry. „Já se soustředím přímo na utkání, nechci se do ničeho jiného moc dostávat, i když jsem byl u některých verdiktů rozhodčích nervní. Nesoustředím se na to, co se děje za mnou. Každý chce vyhrát, uspět, nechci moc komentovat, co je mezi tím… Já mám dost práce před sebou. Jsou věci, které musíme řešit daleko víc než tohle,“ bránil se Trpišovský dotazům na své asistenty.

Debata o penaltách v Edenu: Slavia má vztek, Spartu už bude pískat český arbitr

Druhá vřava přišla v posledních sekundách utkání. Střídající záložník Plzně Matěj Trusa zavadil o nohu Oscara, Frankowski bez konzultace s videem nařídil pokutový kop, který s přehledem proměnil Jean-David Beauguel, a zajistil tak Plzni udržení dvoubodového náskoku před druhou Slavií. „Mezinárodní rozhodčí Bartosz Frankowski se zkušenostmi z Ligy mistrů a Evropské ligy spolu se svými kolegy odřídil utkání plné osobních soubojů. Dle názoru KR FAČR ani jeden pokutový kop, který nařídil, nezapadl do kontextu celého utkání,“ uvedla komise na svém webu, kde také připomněla, že polské sudí pozvala na základě písemné žádosti obou klubů.

Přidal se i Šádek

Po vyrovnávací brance přišel druhý neuralgický bod. Plzeň v bouřlivých oslavách zaházeli fanoušci Slavie kelímky od piva, obránce Radim Řezník z lavičky provokoval gesty a cosi na ně křičel. Korunu všemu přidal mezi lavičkami poskakující šéf Plzně Adolf Šádek, který směrem ke tribunám ukázal vztyčený prostředníček.

„Válka laviček? Nesouhlasíme. Náš realizační tým se věnoval hlavně vlastnímu týmu. Nevhodného gesta litujeme, tato vteřinová reakce se neměla stát. Nenávist a agresi v takové míře jsme ještě nezažili,“ stálo v oficiálním vyjádření Plzně na twitterovém účtu.

Limberský dostal v Edenu pár facek, píše fanouškovský web. Hráč (zatím) mlčí

Ve VIP prostorech byl navíc dle slov očitých svědků i řady fanouškovských webů fyzicky napaden bývalý fotbalista Plzně David Limberský, který oslavoval vyrovnávací branku. „Zápas začal pokřikem „zku… Plzeň“, od toho se to celé odvíjelo. Bylo tam hodně negativních věcí,“ hodnotil trenér Plzně Michal Bílek.

Dá se tedy očekávat, že Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace na svém čtvrtečním zasedání vynese řadu trestů na adresu obou týmů. Pro nezaujatého fanouška jsou vzájemné zápasy elitních českých týmů nezáživným fotbalem, který je okořeněný řadou strkanic, nenávistí a zdržováním.