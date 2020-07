Konkrétně tři pozitivně testovaní hráči v kabině Karviné, jejíž tým byl následně celý umístěn do karantény a zápasy nadstavbové skupiny o záchranu odloženy na neurčito. „Je to nepříjemné, protože zase nikdo neví, co bude dál,“ tvrdí třiatřicetiletý obránce Středočechů.

Co jste říkal na zprávu, že tři karvinští fotbalisté jsou nakaženi?

Po restartu soutěže se jednalo o jeden z možných scénářů, který se bohužel naplnil. Samozřejmě, že momentální situace na Karvinsku tomu nahrála, ale riziko číhalo všude a mohlo to postihnout kohokoliv. Koronavirus prostě jen tak nezmizí a naším úkolem je naučit se s ním žít.

Pokud dojde k dalšímu restartu, čeká vás poslední zápas právě v Karviné. Máte z toho obavy?

Určitě. Na druhou stranu, už to někdo z nás může klidně mít v sobě a ani o tom neví, protože se to na vás nemusí nijak zvlášť projevit. To je nejhorší, jelikož se virus může šířit dál. Co mám zprávy, tak i v Karviné se všechno odhalilo na základě náhodných testů, které proběhly vzhledem k situaci v celé oblasti, načež ještě v neděli hrálo kompletní mužstvo v Olomouci.

Jsou kvůli tomu plánované i kontrolní testy v Příbrami?

U nás to zatím není na pořadu dne. Nevím, co je na tom pravdy, ale tým Olomouce by měl testy absolvovat. Pokud by byl někdo pozitivní, určitě by pak přišla řada i na zbytek účastníků skupiny o záchranu.

Jak vlastně vnímáte současný stav, který vznikl s ohledem na FORTUNA:LIGU?

Opakuje se situace, která nastala před více jak dvěma měsíci, ale teď už není moc prostoru, kam by se dala posunout termínová listina. Sezona je opravdu dlouhá, navíc si musíme uvědomit, že za chvíli má začít příprava na další ročník a majitelé klubů určitě potřebují nějaký čas na to, aby vyřešili řadu organizačních věcí a pořádně se nachystali, stejně tak i hráči.

Co by se podle vás nyní mělo stát?

Hlavně je potřeba rychle reagovat. Během následujícího týdne by se mělo rozhodnout, co dál. To znamená, aby proběhly kontrolní testy a zasedlo ligové grémium, kde by si měli říct své majitelé jednotlivých klubů s vedením LFA. Na základě toho by mělo být jasno.

Považujete vůbec za reálné, že se nadstavbová skupina o záchranu dohraje?

Kdo ví, v tenhle moment je těžké cokoliv predikovat, protože nikdo něco podobného nezažil. Ještě ve středu jsme se ale připravovali na Teplice a najednou bylo všechno jinak. Podobným způsobem se může všechno obrátit zpátky.

Předčasný konec by ale Příbrami hodně pomohl…

Nechci spekulovat. Jsem hráč a mým úkolem je, abych byl připravený. S týmem nadále pokračujeme v tréninku a pořád počítáme s variantou, že se začne hrát. Uvidíme, jak to celé nakonec dopadne.

Je složité udržet hlavu v optimálním nastavení pro případ, že se začne hrát? Přeci jen by vás čekaly dva existenční zápasy…

V naší situaci je už delší dobu každý zápas důležitý, přesněji řečeno klíčový. Připravujeme se pořád stejně, takže v tomto ohledu se nic nemění. Ale ta nejistota je samozřejmě nepříjemná.