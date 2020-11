O takovém restartu ligového podzimu se jim určitě nezdálo ani v tom nejhorším snu. Fotbalisté Příbrami museli po brzkém vyloučení Oliviera Kingueho odehrát téměř celý domácí zápas s Baníkem Ostrava v početní nevýhodě, a přestože soupeři dlouhou dobu vzdorovali, byl to hlavní důvod, proč nakonec schytali nepříjemně vysokou porážku 0:4.

Příbram prohrála doma s Baníkem Ostrava 0:4 | Foto: 1. FK Příbram

Klíčový moment celého utkání se odehrál už po necelých čtyřech minutách, kdy kamerunský stoper lacině přišel o míč v souboji s Fillem, kterého následně stáhl a uviděl žlutou kartu. Protože chvilku předtím už jednu dostal za zbytečný faul na Tetoura ve středu hřiště, pakoval se předčasně do sprch. „Stává se to, ale takhle zkušený hráč, na kterém chceme stavět defenzivu, by takovou chybu udělat neměl. Navíc ta první žlutá, to byl úplný nesmysl. Samozřejmě se jednalo o moment, který zápas rozhodl. Pak už naše situace byla velmi složitá,“ měl jasno trenér Pavel Horváth.