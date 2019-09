Jablonec přitom přijel k Litavce v pozici velkého favorita, ale svou roli absolutně nezvládl. Pozorná příbramská defenziva si výborně střežila všechna ofenzivní esa Severočechů, včetně Sýkory, Doležala nebo Jana Matouška, který se na příbramské půdě představil poprvé jako soupeř. Ani on však na své bývalé spoluhráče recept nenašel.

Zato Středočeši dokonale napravili nepovedený výkon z minulého utkání na Slovácku, který kouč Roman Nádvorník označil za nejhorší v sezoně. Tentokrát ale hned od úvodu potvrzovali, že se jim na domácí půdě dlouhodobě daří.

Do utkání vlétli jako uragán. Už po několika vteřinách si na Rezkův roh naskočil nikým nehlídaný Soldát a otevřel gólový účet.

A nebezpeční byli i nadále. Polidarovu střelu konečky prstů vytěsnil Hrubý na roh, pak dvakrát zahrozil Alvir, ale nejprve mířil těsně vedle a následně narazil na jabloneckého brankáře. Ke druhé brance neměl daleko ani Zeman, jehož pokus ale na poslední chvíli zbrzdili hostující obránci, kteří ztečovali na roh i další střelu Polidara.

Hostující kouč se dominanci domácích pokusil narušit střídání, když už ve 25. minutě poslal na hřiště Kratochvíla místo Považance. Kýžený efekt se ale nedostavil, naopak krátce po půlhodině hry Hrubý pouze vyrazil Zemanovu střelu z přímého kopu před sebe a dobíhající Michal Škoda zvýšil na 2:0

Po přestávce Příbram svého nalomeného soupeře definitivně dorazila dalšími dvěma zásahy. Dvacet minut před koncem napřáhl levou nohou Jan Rezek a parádním volejem vyhnal všechny pavouky z pravého horního rohu jablonecké branky. Úplnou tečku za utkáním pak udělal o čtyři minuty později další krásnou ranou Michal Škoda.

Hodnocení trenérů

Petr Rada: „Hodnocení je jednoduché, odehráli jsme nejhorší utkání za dobu, co jsem v Jablonci. Propadli jsme ve všech směrech a musíme si to rozebrat, aby se to neopakovalo. Takovým výkonem se Jablonec prezentovat nebude a nesmí. Hlavně v prvním poločase jsme nepředvedli vůbec nic, navíc náš plán se zhroutil hned v úvodu. Vedení soupeře bylo zasloužené, ale obě branky jsme dostali po standardních situacích, na které jsme se připravovali a upozorňovali. O přestávce jsem hráčům říkal, že z toho může být ostuda nebo můžeme duel zdramatizovat. Opticky jsme byli více na míči, přihrávali jsme si kolem šestnáctky, ale žádnou vyloženou příležitost jsme si nevypracovali. A byli jsme znovu potrestáni efektivitou domácích, kdy Rezek i Škoda trefili góly měsíce. Samozřejmě to byly krásné střely, ale nemohou dostat tolik času a prostoru. Musím si to nechat projít hlavou, ale až budu mluvit s hráči, tak všichni, kteří nastoupili, to se mnou nebudou mít jednoduché.“

Roman Nádvorník: „Připravovali jsme se hlavně na útočnou čtveřici Matoušek, Sýkora, Jovovič a Doležal. Hráče musím pochválit, protože se nám to velmi povedlo, hlavně jsme je výborně dostupovali. Zároveň jsme hráli fotbal, kterým se chceme dlouhodobě prezentovat. Hráli jsme nejen kombinačně, ale i fyzicky velice náročně, až se přiznám, že jsem měl strach, abychom to v těch náročných klimatických podmínkách vydrželi až do konce. Jablonec jsme ale vůbec do ničeho nepustili a odehráli jsme nejlepší utkání v sezoně, ještě lepší, než proti Českým Budějovicím, takže musím před mužstvem smeknout.“

1. FK Příbram – FK Jablonec 4:0 (2:0). Branky: 31. a 74. Michal Škoda, 3. Soldát, 70. Rezek

ŽK: 55. Rezek – 8. Považanec, 20. Hübschman

1.FK Příbram: Boháč – Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanović (88. Dramé) – Alvir (90. Hájek), Jan Rezek (C), Soldát, Ma. Zeman – Polidar – Michal Škoda (78. Voltr).

FK Jablonec: V. Hrubý – Li. Holík, Jugas, Břečka, Krob – Jovović (57. Chramosta), Hübschman (C), Považanec (25. Kratochvíl), Sýkora – Matoušek (81. T. Pilík), Doležal.