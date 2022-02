Kdo přišel na zápas do Ďolíčku o deset minut později, přišel o to nejdůležitější. Už po patnácti vteřinách měl na kopačce gól domácí Dostál, Rakovan musel vytáhnout parádní zákrok, aby míč vyrazil, Kovařík pak z dorážky neuspěl. V páté minutě už ale gólově udeřilo. Zlínská obrana úplně zapomněla na Hronka, kterému sklepl míč Dostál a Hronek se pohotově prosadil.

"Připravovali jsme se na to, že chceme soupeře zatlačit hned od začátku a to se povedlo. Rychlý gól pomohl celému zápasu. Zlín to pak musel trochu otevřít a nám se hrálo lépe," přiznal trenér Bohemians Luděk Klusáček.

Okolo poločasové přestávky musel řešit dvě nepříjemné situace v podobě nuceného střídání útočníků. "U Chramosty to bude asi vážnější, zraněný sval, Puškáč bude v pořádku," řekl Klusáček k vynuceným změnám ve 42. a 51. minutě.

Vršovičtí klokani byli aktivnější a soupeře do šancí prakticky nepouštěli. Ovšem jejich náskok byl stále hubený. "Nedokázali jsme vedení navýšit, aby pro nás bylo trochu komfortnější," pokračoval Klusáček.

Květovu dělovku zlikvidoval Rakovan, Dostál jeho branku těsně minul, Necid z otočky přestřelil. A málem přišel trest. Pět minut před koncem měl na hlavě vyrovnání zlínský Chwaszcz, ale Valešovu branku o kousek netrefil. "Zatrnulo nám," přiznal trenér domácích.

Po prohře v Teplicích se tak povedlo to hlavní, naplno zabodovat. "Potřebovali jsme se chytit jakýmkoliv způsobem, za jakoukoliv cenu, museli jsme zkrátka vyhrát. A povedlo se," oddychl si autor vítězného gólu Petr Hronek.

Že byli domácí lepším týmem potvrdil i zlínský kouč Jan Jelínek. "Bohemka měla lepší vstup, hned skórovala a to rozhodlo celé utkání. První poločas byl pak vyrovnaný, ale ve druhém nás zatlačily dlouhé auty a standardky. Přestál nám hrát střed hřiště, směrem nahoru jsme byli strašně složití, chyběla mi přímočarost. Na konci nám to tam mohlo spadnout, ale Bohemka byla důraznější," hodnotil.

V úterý hrají Bohemians čtvrtfinále MOL Cupu v Hradci Králové, následující víkend pak v rámci FORTUNA:LIGY pojedí o dvě tramvajové zastávky od Ďolíčku, do Edenu, na Slavii.

Bohemians Praha 1905 - Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 5. Hronek. Rozhodčí: Adámková - Antoníček, Pfeifer - Hrubeš (video). ŽK: Bederka - Tkáč, Conde, Vraštil, Cedidla. Diváků: 1000.

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Petrák, Květ, Kovařík (84. Bartek) - Hronek (84. Koubek) - Chramosta (42. Beran), Puškáč (51. Necid).

Zlín: Rakovan - Matejov, Simerský, Vraštil, Cedidla - Dramé, Hrubý (78. Hrdlička), Conde, Janetzký - Tkáč (78. Chwaszcz) - Fantiš