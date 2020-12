Proti se zdá být hned několik faktorů. Jarolím je koučem ze starší generace. Z takové, u které drží prapor jiný šedesátník - Petr Rada. Jenže na rozdíl od Rady, který fotbal (nejen v Jablonci) hltá doslova ve dne i v noci, se Jarolím, jak sám přiznal, chystal na klidný důchod. V angažmá už ani nedoufal.

Skoro to vypadá, že ho organizace FK musela přemlouvat. Přitom Mladá Boleslav potřebuje v cestě za lepšími výsledky energického kormidelníka plného emocí. Ideálně kouče z řad mladších, doslova nadrženého na novou výzvu. S obrovským potenciálem. Aby si vzal tým pod křídla na několik let. Aby s ním dokázal tvořit velké věci. Byť samotnému kádru může hvězdné jméno chybět.

Zkrátka a dobře, mladší moderní kouč je dnes cesta, na kterou se sází. Jen namátkou - David Horejš v Českých Budějovicích (44 let), Jiří Jarošík (43 let) v Ústí nad Labem, Pavel Horváth (45 let) v Příbrami, Radoslav Kováč (41 let) v Opavě, Adrian Gul’a v Plzni (45 let), Martin Svědík v Uherském Hradišti (46 let), Luboš Kozel (49 let) v Ostravě. Nade všemi „zelenáči“ pak vyčnívá Jindřich Trpišovský (44 let), sešívaná kapitola sama pro sebe.

Přestože většina týmů pod mladým neostříleným šéfem nemá oslnivé výsledky, nad nimiž by se tajil dech, má taková varianta smysl. V Boleslavi z této cesty (bohužel) ustoupili. A klidně se může stát, že to Karel Jarolím po nevýrazné sezoně zabalí a fotbalu dá sbohem natrvalo. Mužstvo se nikam neposune a ztratí půl roku.

Přitom ve hře bylo třeba jméno Marka Kuliče, který by se na ligové scéně zařadil mezi borce s minimem trenérských zkušeností. Stačilo z pohledu klubu snad jen trochu odvahy. U Kuliče by se nikdo nezlobil, kdyby s týmem uhrál desáté místo. Pochopitelně. Jarolím za něj bude kritizován.

Paradoxem pak budiž fakt, že odvolaný Jozef Weber spadá právě do pytle trenérů čtyřicátníků, kteří jsou pro ligu příjemným pozdvižením a krokem dopředu.

Karel Jarolím je z krátkodobého pohledu možná dobrou volbou, ale jen jakýmsi bleskově vyřešeným záskokem. Z tohoto jména si už tak mnohdy odevzdaní mladoboleslavští fanoušci (a z určitého pohledu i samotní hráči) na zadek nesednou.

Přestože má Karel Jarolím před sebou ještě spoustu zápasů, a lepší výsledky mohou nastat v podstatě kdykoliv, v Mladé Boleslavi zřejmě až časem pochopí, že odvolání devětačtyřicetiletého Jozefa Webera nebylo šťastným rozhodnutím.