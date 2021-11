„Bylo to příjemné. A myslím si, že to bohatě stačilo. Zaběhal jsem si. Hlavně, že jsme to zvládli a mohl jsem tomu trochu pomoci,“ komentoval devětadvacetiletý ofenzivní hráč svůj prvoligový comeback.

V zápisech k utkání už figuroval v předešlých dvou kolech, na hřiště se ale dostal až nyní. Pomohla zřejmě i absence čerstvého "stovkaře" v klubu ligových kanonýrů Milana Škody. Povel přišel v 64. minutě, kdy už za příznivého stavu nahradil v útoku o deset let mladšího Daniela Filu. „Hned, jak mi řekl, že tam půjdu, byl jsem šťastnej. Říkal jsem si, že si to hlavně užiju, nebudu nad ničím přemýšlet, nějak to odpracuju a uvidím, co z toho bude,“ popisoval své první dojmy.

Na tréninku se autor rovné poloviny Škodových zásahů cítil v posledních týdnech dobře. „Fyzicky problém nemám, fotbalově taky. Snažil jsem si to užít. Člověk si toho váží úplně jinak než dřív,“ líčil.

V 83. minutě dokonce nebyl daleko od toho, aby vítězství zpečetil druhou brankou. V obtížné pozici ale přesměroval přízemní centr od Juráska vedle jablonecké svatyně. „Člověk se to ve skluzu snaží trefit, chyběl kousek. Je to škoda, ale naštěstí nás to nemusí mrzet,“ vrátil se k možnosti a zároveň připomněl, že jablonecká Střelnice zrovna nepatří mezi jeho oblíbené stadiony.

„Nikdy jsem tady nedal gól a nehrál extra dobře. Jednou jsem tu za jednadvacítku v baráži nedal penaltu. Jsem rád, že to tak dopadlo, zvládl jsem to a my vyhráli,“ rozesmál se Kadlec.

Z jeho návratu měl pochopitelně radost také trenér Středočechů Karel Jarolím. „V první řadě jsem rád, že je zdravotně v pořádku. Je na tom podstatně lépe také po kondiční stránce, protože měl výpadek. Zároveň jsem rád, že můžeme být u jeho návratu. Něco už za sebou má. Odehrál spoustu dobrých zápasů. Pořád má motivaci hrát a dělat maximum v tréninku.“