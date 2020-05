Nejtěžší možný los mají po restartu FORTUNA:LIGY fotbalisté Mladé Boleslavi. Po úterní těsné porážce od vedoucí Slavie zajíždí v sobotu na hřiště druhé Plzně (18.00). Příbram se pokusí vylepšit svou pozici v Olomouci (14.00).

Boleslavané nastoupí v Doosan Aréně, kde se představili už v březnu, když ve čtvrtfinále MOL cupu podlehli domácím 2:4. „Po Slavii nás čeká podobně zdatný soupeř, na jehož hřišti jsme na začátku letošního března prohráli pohárové čtvrtfinále a tentokrát chceme být úspěšnější,“ řekl boleslavský trenér Jozef Weber. Ten už může počítat se stoperem Pudilem, naopak jeho ruský parťák Tataev si po osmi žlutých ještě jedno kolo postojí.

„Čeká nás podobný soupeř jako Slavia. I Plzeň hraje kombinační fotbal, hodně běhají. Nečeká nás nic lehkého, ale rozhodně tam nejedeme prohrát, říká útočník Tomáš Ladra. Jeho tým bude čelit soupeři, který na Spartě nezaváhal ani v šestém utkání pod trenérem Adrianem Guľou.

NA HANOU PRO GÓLY A VENKOVNÍ BODY

Nový kouč Příbrami Pavel Horváth první zkoušku zvládl, když při své ligové premiéře dovedl tým od Litavky k bodovému zisku. A sice hodnotné bezbrankové remíze s Ostravou. Teď před ním stojí další výzva. V sobotním utkání v Olomouci se pokusí mužstvo dotáhnout k vůbec prvním letošním bodům ze hřiště soupeře.

A nejlépe třem, což by znamenalo další výraznou pomoc směrem k udržení prvoligové příslušnosti. K tomu ale Středočeši potřebují utnout jarní střelecké trápení, protože v pěti duelech se ještě ani jednou neprosadili.

„V zápase s Baníkem bylo naším problémem, že jsme se nedokázali dostat do koncovky. Myslím si, že v řadě případů jsme měli ve vápně i dobré postavení, případně pohyb, ale ten balón tam nepřišel,“ poukázal na hlavní problém příbramský trenér. „Samozřejmě bychom byli nejradši, kdybychom hned na úvod vstřelili tři branky, ale musíme si tu šanci nejprve připravit. Děláme na tom, ukazujeme si různé věci, ale zatím se to nedaří,“ povzdychl si.

Kdo ví, jak by to vypadalo, kdyby byli k dispozici dva kreativní turečtí legionáři Erdi Sehit a Aydin Yilmaz, kteří jsou ale stále ve své domovině a kvůli nastalé situaci v zemi půlměsíce se nemohou k týmu připojit.

„Vzhledem ke stále zavřeným hranicím to vypadá špatně,“ přiznal Horváth, kterého muže těšit alespoň návrat Srbů Cmiljanoviće a Vilotiće.

Ovšem ani oni se na Hané ještě nepředstaví. „Přestože měli své tréninky, bude jim minimálně týden, spíše deset dní trvat, než se dostanou do herní pohody, abychom je mohli využít. Určitě je nejdříve vyzkoušíme v nějakém přátelském zápase B týmu,“ prozradil Pavel Horváth.

Otazník visí i nad obráncem Janem Kvídou, který musel v poločase zápasu s Ostravou střídat poté, co schytal do obličeje tvrdou střelu Kuzmanoviće. To je další z důvodů, proč Horváth naznačil, že proti Sigmě zřejmě dojde ke změnám v sestavě. „Zápasů je opravdu hodně, navíc si připočtěme cestování, takže času na regeneraci není mnoho. Počítáme tedy s tím, že zranění mohou bohužel přicházet. Máme jistý plán, jak hráče točit a musíme to zvládnout. Situace je ale pro všechny stejná,“ tvrdí.

Dá se naopak předpokládat, že příbramský kouč bude opět spoléhat na devatenáctiletého brankáře Martina Melichara, který při svém úterním debutu v nejvyšší soutěži hned udržel čisté konto. „V trénincích se mám líbil, proto jsme se s kolegy rozhodli, že mu dáme šanci a rozhodně nás nezklamal,“ chválil mladého gólmana.

Zlomí tentokrát Příbram pod Horváthovým vedením hned dvě černé série najednou?