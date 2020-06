Na Mladou Boleslav čeká soupeř, který nezažívá zrovna oslnivý začátek po vynucené pauze. Sigma se výsledkově trápí, ze čtyř duelů vytěžila jediný bod za bezbrankovou remízu se Slováckem. V posledních třech kolech Olomouc padla. Nestačila na Příbram (1:2), prohrála s Českými Budějovicemi (0:2) a neporadila si ani s ostravským Baníkem (2:3). Hanáci na triumf čekají už šest kol a místo ataku horní šestky se propadli do skupiny o záchranu.

„Aspoň v útočné fázi se naše hra zlepšila, ale dostáváme góly po individuálních chybách. Hromadí se nám jich v posledních zápasech hrozně moc,“ řekl po zápase s Ostravou olomoucký trenér Radoslav Látal.

Mladá Boleslav na tom není o moc lépe. Mančaft z města automobilů sice z dosavadních pokoronavirových bojů vytěžil body dva, ale i jemu by se výhra hodila jako sůl. Ta poslední se datuje k začátku března, tehdy Bolka zdolala Ostravu.

„Té smůly je v poslední době trochu moc, se Sigmou to celé musíme napravit. Pro mě šlo vždycky o kvalitního soupeře, jen teď není Olomouc v dobrém rozpoložení a toho musíme využít. Oni rozhodně nechtějí hrát skupinu o záchranu, chtějí do toho středu, takže do zápasu půjdou s jasným cílem. Naopak když vyhrajeme my, bude to důležitý krok, abychom první desítku udrželi,“ řekl před dnešním utkáním s Olomoucí mladoboleslavský středopolař Dominik Janošek.

Svěřenci Jozefa Webera mají s Moravany vzácně vyrovnanou bilanci. Z doposud sehraných sedmadvaceti duelů vyhrála Mladá Boleslav devět klání, Olomouc také uspěla devětkrát a nerozhodně skončilo dalších devět bitev. Aby toho nebylo málo, celkové skóre je také stejné - 41:41.

Slovan je ve formě

Na další přetěžkou výzvu se chystají také v poslední Příbrami. Cíl okamžitě navázat na venkovní výhru s Olomoucí se týmu kolem trenéra Pavla Horvátha nevydařil, po Slavii (0:1) a Zlínu (0:1) stojí v cestě našlapaný Liberec.

Slovan v posledních čtyřech kolech neprohrál, hned třikrát navíc slavil výhru a v tabulce je třetí. Liberec v kádru momentálně nemá vyloženého střelce, žádný hráč se zatím nepřehoupl ani přes metu osmi tref, o to víc jsou výsledky Severočechů milým překvapením. Parta kormidelníka Pavla Hoftycha je zkrátka v úplně jiném rozpoložení než její nejbližší sok z Příbrami.

Ta zatím neví, zda se bude moct spolehnout na kvality svého kapitána Jana Rezka. Osmatřicetiletý lídr totiž ve Zlíně střídal kvůli zranění už po jedenácti minutách hry a jeho start proti Liberci je nejistý.

Podpora z klubu

Jednu výhodu ale přeci jen Příbram mít bude, v ochozech jí bude držet palce více diváků, koronavirová opatření totiž doznala dalších povolení. Kromě permanentkářů a fanklubu budou na tribunách stadionu Na Litavce i všechny mládežnické kategorie včetně trenérů, atmosféra tak bude rázem živější.

Vykročí Příbram k záchraně překvapivou výhrou a dočká se Mladá Boleslav prvního úspěchu po dlouhé pauze? Všechny středeční duely startují v 18 hodin.