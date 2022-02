„V pondělí s námi začal trénovat,“ potvrdil Pavel Vaigl s tím, že si chce 31letého Vaňka víc proklepnout na soustředění v Podveském Mlýně, kam Jiskra zamíří v pátek. „Ondra odjede s námi, tam by se mělo všechno dotáhnout,“ doplnil kouč pátého celku ČFL, který se netají postupovými ambicemi.

Vaněk by se tak mohl v Domažlicích po letech potkat v jednom dresu s bývalým parťákem z Plzně Davidem Limberským, třetím do party by byl Egon Vůch, jenž se vrací po vážném zranění.

Domažlice lákají na jaro bývalého reprezentanta Vaňka

Vaněk bydlí s přítelkyní, někdejší vítězkou Miss Czech republic, v Praze. Na Chodsko by měl dojíždět. „Všechno se musí domluvit, aby to fungovalo. Ondra by byl velkou posilou. Na tréninku bylo vidět, jak ho fotbal baví,“ pochvaloval si Pavel Vaigl.

Poprvé v dresu Domažlic by měl Ondřej Vaněk nastoupit už v sobotním přípravném zápase na hřišti Senca Doubravka.

Vaněk má za sebou i zahraniční zkušenosti, hrál za Kayserispor v Turecku a z plzeňské Viktorie přestoupil do ruské Ufy. Naposledy působil doma v brněnské Zbrojovce. Smlouvu tam má až do letošního června, ale s klubem se loni v létě nerozešel v dobrém a od té doby, také vinou zranění, nikde nehrál.

Zrestartuje svoji kariéru v domažlické Jiskře?