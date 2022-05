„Původně jsme dostali gól z přímého kopu. Následně tam do někoho strčili a ještě začali do našeho hráče kopat, tak ten se taky nedal. Pak vznikla strkanice, což bylo ještě v pohodě, následně padl gól a z toho to vzniklo,“ popsal Deníku situaci zdroj z řad Kovohutí, který si nepřál být jmenován.

Potíž byla v tom, že branka padla po údajné ruce. Následně tak na hřišti v některých hráčích bouchly saze, emoce vypluly na povrch a hráči se mezi sebou začali strkat a vznikla mela, která se v několika případech změnila v nechutnou a ohavnou rvačku. Dva fotbalisté z Podlesí byli vyloučeni za surovou hru.

„Fyzické napadení soupeře chycení soupeře pod krkem následné udeření soupeřem o hrací plochu v nepřerušené hře,“ stojí v zápise o utkání.

Druhý případ je ještě horší. „Fyzické napadení s úmyslem zranit chycení soupeře do tzv. kravaty a následné udeření kolenem do obličeje s následným vyražením zubů, zraněný hráč utkání nedohrál, přestupek se stal v přerušené hře,“ poznamenal hlavní sudí Jaroslav Máša, který píská už 32 let, ale něco podobného v dlouholeté kariéře nezažil.

Domácí hráč byl po kopu kolenem do obličeje vyloučeným hráčem odveden mimo hrací plochu s těžkým úrazem v oblasti obličeje. Agresor z řad hostů je přitom vojákem z povolání a má bezpečnostní prověrku. Celý incident následně vyšetřuje policie a disciplinární komise čeká, jak celá záležitost dopadne, tím pádem bylo jednání odloženo. Nyní má ale automatickou stopku, než se celá záležitost vyřeší. Z jejího pohledu dojde k zastavení všech činností ve fotbalu na rok až dva, stejně tak zákaz vstupu do fotbalových areálů. Policie ale může tuto sazbu ještě navýšit.

Hosté kvůli ohavnému zkratu nakonec dohrávali v osmi lidech, kdy dostali v pořadí už třetí červenou kartu za druhé napomenutí během zápasu, která následně padla i na straně soupeře. „Stáhli jsme se a chtěli jsme dostat zápas do penalt,“ podotkl hráč Podlesí.

Jak poznamenal i rozhodčí do zápisu, zbytek týmu hostů včetně funkcionářů se od hrubého až nenávistného chování vyloučených posléze distancoval.