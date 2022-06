Čerstvě tyto zážitky vstřebávají v Býchorech a ve Velimi. Prvně jmenovaný tým vyhrál krajskou I.B třídu ve skupině C, Velim dokonce ovládla nejvyšší krajskou soutěž. A nápad na oslavy byl v obou místech stejný – jízda na valníku za traktorem. Jak je patrné, všichni si to náramně užili.

„Bylo to něco neskutečného. Všichni jsme si to užili, byla to pecka,“ jásal ještě několik dní po oslavné jízdě býchorský kapitán Petr Chlumský. Aby také ne. O Býchorech je široko daleko známo, že tam funguje skvělá parta. „Oslavy stály za to. I když to bylo náročné. Měli jsme obrovskou radost z toho, co jsme dokázali,“ vyprávěl Chlumský.

Parta okolo kapitána vítězného celku I.B třídy také nezapomněla na uctění památky tří zesnulých kamarádů. „To bylo dojemné, ale krásné. Trochu jsme si poplakali a zavzpomínali. Pak to zase jelo na plné obrátky. Prostě super oslavy,“ řekl za všechny býchorské hráče, fanoušky i činovníky klubu Petr Chlumský.

Podobné to bylo ve Velimi. „Těšili jsme se na to, až mistrovské oslavy vypuknou. Na tuto událost jsme se patřičně připravili. Nachystali jsme trička, čepice a vyzdobili jsme si zasloužený valník, na kterém jsme společně celý tým objeli Velim a Vítězov,“ usmíval se Jan Kukal, velimský útočník, který je „tužidlem“ výborné party. „Oslavy jsme si strašně užili, i přes nehodu Vendy Kopáčka, který hned na začátku přepadl z valníku a lehce se uhodil do hlavy,“ práskl na kamaráda a spoluhráče Kukal. „Jinak naše oslavy byly velkolepé, tak jak se u nás ve Velimi sluší a patří. Zazpívali jsme si, zvedli jsme pohár nad hlavu, zatancovali si a užili si konec náročné sezony,“ dodal velimský útočník.