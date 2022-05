Sedláček, který žije právě ve Velkém Ořechově, nastoupil v soutěžním zápase po hodně dlouhé době. V minulosti hrával jenom za žáky Provodova, jeden start si připsal za muže Ludkovic. Více se fotbalu nevěnoval.

„Kvůli hokeji jsem se do toho dřív moc nehrnul. Nechtěl jsem se zranit,“ vysvětluje.

Teď neodolal vábení ex-ligista Bači, nechal se přemluvit. Většinu hráčů dobře zná. Když má čas, v obci, kde žije, se na fotbal občas zajde podívat.

Trenér Kopl mu splnil přání a postavil jej do obrany. „Volno bylo na pravém bekovi, tak jsem to vzal,“ culí se.

Extraligový šampion z roku 2014 na sebe navlékl dres s číslem dvanáct a naháněl útočníky Zborovic. Do větších akcí se ale nepouštěl, souboje příliš nevyhledával. „Jelikož nemám moc naběháno, čekal jsem to horší. Myslím, že jsem to nakonec zvládl docela dobře a nějak to udýchal,“ uvedl.

I když Velký Ořechov prohrál 2:5, ostudu s lídrem soutěže rozhodně neudělal. „Kluci mě strašili, že s nimi minule dostali 11:0, takže jsem z nich měl trochu respekt. Na hřišti šlo vidět, že jsou šikovní, vyhraní,“ chválil protivníka.

Po premiéře musel do kabiny přinést půllitr slivovice. Zda se ještě v šatně či na trávníku letos objeví, ovšem není jisté. „Uvidíme, jak se situace vyvine. Teďka nedokážu říct, zda ještě nastoupím,“ krčí rameny.

Osmadvacetiletý hokejový útočník ale nebyl zdaleka jediným Beranem, který si víkend zpestřil fotbalovým startem. Kopačky nazuli také brankář Libor Kašík, který pomohl Slavkovu pod Hostýnem k výhře nad Lužkovicemi, a Jiří Ondráček. Navrátilec z Českých Budějovic zase musel coby hráč Kostelce skousnout debakl 0:5 s Veselou.

„S kluky jsme se o tom v kabině chvíli bavili, ale zase moc velké téma to nebylo. Spíše sranda,“ říká Sedláček.

Zlínští hokejisté svůj start v krajských fotbalových soutěžích s vedením ani trenéry předem nekonzultovali. Do zápasů šli na vlastní riziko. Chtěli si zlepšit kondici, v letní přestávce pobavit sebe i fanoušky.

„ Až doteď jsme více byli v posilovně než na hřišti, ale tento týden máme mít hlavně běhání. Díky novému kondičnímu trenérovi je příprava trošku jiná než v minulých letech. Je to takové pestřejší, zábavnější,“ dodává.