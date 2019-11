„Nikdy ne-víte, jak se to sejde a zda v určitou chvíli budete mít štěstí. Ale je pravda, že sportovní školy by vždy měly patřit k okruhu favoritů, tak se této role nezříkáme. Jakýkoli postup je vždy úspěchem,“ říká vedoucí trenér sportovních tříd a přípravek při ZŠ Klegova Radek Halamíček.

Na velký turnaj se těší. „To je každý rok stejné. Pro nás trenéry i pro kluky, pro které je to sportovní vyvrcholení prvního stupně školy. Je to super akce,“ chválí.

Celkovým pořadím bude chtít zamíchat také další základní škola z Ostravy J. Šoupala. „Jdeme do toho s vysokými cíli, už proto, že letos se do republikového finále postupuje v obou kategoriích a my máme šikovné kluky. Myslím si, že bychom neměli chtít nic jiného než právě postup do celostátního kola,“ hlásí učitel na ZŠ Šoupala Radim Plaskura.

Trpišovský ambasadorem

Sám si pochvaluje, že ambasadorem ročníku je Jindřich Trpišovský, úspěšný kouč Slavie. „Je inspirací pro všechny trenéry v republice, protože začínal u mládeže. Vždyť sám říkal, že si sám musel lajnovat hřiště a pomalu i prát klukům dresy. Nakonec se dostal až mezi profesionály. Úžasný trenér i člověk,“ říká Plaskura s tím, že každý by si od něj měl vzít pozitivní myšlení.

A koho považuje za hlavní konkurenty v boji o závěrečný turnaj? „Pokud projdeme do okresu, tak určitě Klegovka, pokud až do kraje, tak ZŠ Kylešovice,“ dodává.

„Turnaj se každým rokem posouvá, týmy jsou stále silnější a pro nás bude těžké obhájit loňské čtvrté místo v republice. Medaile by ale byla krásná,“ usmívá se Jan Hruška mladší, učitel na opavské ZŠ Kylešovice.

A favorit? Silná prý bude pražská Marjánka, strach jde také z Plzně a Hradce.