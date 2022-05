Uprostřed kokořínských lesů to nejspíš musela být hodně drsná „férovka“, když jeden z týmů odmítl pokračovat, napadlo by asi nejednoho.

Jak ale Deníku potvrdil předseda okresního svazu Slavoj Tichý, skutečnost se od představy fotbalistů domlácených do krve, poněkud lišila.

V kostce: došlo prý spíše ke strkanici, jenže z utkání se předem omluvil delegovaný rozhodčí a kluby se pod vedením laika bály vyhrocení situace. Nenapadlo je tak nic lepšího, než utkání dohrát u stolu v teple kabin. O nějakém předčasném konci, či potyčce tedy nebyla v oficiálním zápise ani čárka.

Stálo tam, že domácí lídr soutěže vyhrál 2:1 po penaltách. Snad aby ani jeden z týmů nepřišel zkrátka, došlo i na virtuální penaltový rozstřel. „Seděl“ i čas uzavření zápisu: 19:29 vedoucí mužstev, 19:30 rozhodčí laik.

Úplně všechno ale aktéři do detailu rozhodně nedomysleli. Kromě toho, že se podobné věci zkrátka v okresním fotbalovém rybníce téměř nikdy nepodaří dokonale ututlat, dostalo vedení svazu hned několik indicií. Někteří hráči, kteří měli v té době ještě běhat po hřišti, se vydali dokoukat přeborové utkání nedaleké Vysoké. Jeho návštěvníkem byl právě předseda OFS Slavoj Tichý.

„V tu chvíli mi to ale nedošlo, až po neděli, když jsem se dozvěděl, že se nedohrálo a výsledek byl pouze dohodnutý… Uhodili jsme na ně a ve své podstatě vůbec nic nezapírali a všechno přiznali,“ přiblížil Slavoj Tichý s tím, že svaz navíc disponuje možností dohledání zpětné historie manipulace se zápisem. V brzkém odhalení pak nejspíš sehrál roli i fakt, že v lužeckém týmu působí rodinní příslušníci předsedy disciplinární komise OFS Martina Prislupského.

„Kromě toho, že jim Martin ještě vynadal, ponesou za své konání důsledky – pokutu a oboustrannou kontumaci. Tím, že po odhalení jednali na rovinu, na disciplinárce si oba vedoucí vše vyříkali, jsme nesáhli k dalším bodovým odečtům. Šlo o to, že se báli, aby bez rozhodčího nenastal nějaký vážnější konflikt, tak to šli v klidu dořešit do hospody,“ popsal už s úsměvem Slavoj Tichý.

Kuriózní paradox na závěr? Zápas měl být kontumován, aniž se vůbec koplo do míče. „Půlka hostujícího týmu přijela k utkání kvůli bloudění či objížďce asi čtyřicet minut po začátku. V tu chvíli už měla být kontumace. A pokud chtěli hrát, měli nahlásit, že hrají pouze dodatečnou formou, a STK by rozhodla. Oni se ale dohodli, že si nějakým způsobem zápas zahrají. Na hřišti pak došlo ke strkanici,“ popsal Tichý. „Stalo se. Dostalo se jim poučení. Na druhou stranu šlo o týmy, které neměly v minulosti žádné problémy,“ uzavřel případ z kategorie „opravdu se stalo“…