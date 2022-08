„Kdo by chtěl přihlásit svůj tým přihlásit, mohl by. Nebylo by to povinné. Na konci každé části by se odehrály tři zápasy,“ prozradil Tomáš Novák, předseda OFS Benešov. Pohár se tak bude hrát na šest zápasů každého přihlášeného týmu, navíc bude losovaný tzv. Švýcarským systémem, zvlášť celá podzimní část a zvlášť jarní část. Důležité je, že postupující týmy z IV. třídy do III. budou určeny podle výsledků standardní soutěže. První tři týmy v poháru získají zvláštní ocenění podle výběru partnera soutěže. "Věřím, že získáme partnera, který poskytne zajímavé ceny pro první tři týmy," dodal předseda okresního svazu.

„Jediné úskalí je, že se do poháru bude moci přihlásit až v průběhu soutěže. Až kluby zhodnotí, jestli mají možnost ho vůbec odehrát,“ mínil sekretář Matěj Voráček. „Akorát se trošku upraví termínovka. Budou tam termíny, které tam jsou nyní vložené a přibudou další na konci, co se týká poháru,“ upřesnil vzápětí. Poháry se podle Nováka budou losovat tak, aby v nich byly některá derby, která by v průběhu standardní sezony chyběla.

Klubům bylo dále představeno nové složení dvou důležitých komisí – Sportovně technické bude nově předsedat Marian Král a dalšími členy jsou Dušan Lizák, Petr Šmejkal, Jiří Mágnus a Vratislav Ondrák. „Děkuji za odvedenou práci předchozí komisi, kde jsem byl členem,“ řekl nový předseda Král.

Změny se udály i v Disciplinární komisi, které bude nově předsedat František Fillip, jemuž bude pomáhat kvarteto Jaroslav Cígler, Ladislav Chudoba a nově Jiří Jandač a Martin Diviš. „Snad budeme pracovat ku prospěchu vás všech a nebudeme vás muset moc trestat. Věřím, že budeme spolu vycházet ten rok, jak to půjde,“ uvedl Filip.

Změny dozná i Komise rozhodčích, nicméně ta ještě nebyla jmenována v novém složení, v nastávajícím týdnu proběhnou pracovní setkání předpokládaných členů a bude finálně ustanovena. Předpokládanými členy jsou: Otakar Procházka, který bude mít na starosti obsazování rozhodčích, Pavel Drnec, Libor Hejný a Petr Petřík, který je bývalým ligovým a mezinárodní, rozhodčím a ještě nedávno působil jako předseda Komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy.