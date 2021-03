Jak se vám výsledek valné hromady zamlouvá?

Dovolím si mluvit za celý klub. S výsledky hlasování na valné hromadě jsme spokojení, protože jste většinu zvolených členů jsme podporovali. Trošku jsme smutní z průběhu. Myslím si, že to nebylo úplně v přátelském duchu. Pevně věřím, že v následujících řekněme čtrnácti dnech vyprchají emoce a budou všichni fungovat pro dobro fotbalu.

Proč k rozepřím během jednání došlo?

Byla vznesena námitka na členství ve FAČR dvou členek komisí. Z mého pohledu byla tato námitka bez šance na úspěch. Na druhou stranu chápu protistranu, že v momentě, kdy je takhle těsný výsledek, tak se snaží najít něco, co by to mohlo zvrátit. Osobně mi přijde divné tuto námitku vznést po hlasování. Pochopil bych ji spíš, kdyby byla před hlasováním.

Klub Zaječice podporoval ve volbě pana Nováka?

Ano, je to tak.

Co si od jeho zvolení slibujete?

Pevně doufám, že bude všechno průhlednější. Věřím, že se také zlepší komunikace s kluby.

Průhlednější, jak to myslíte?

Věřím, že komunikace od fotbalového svazu na Benešovsku bude častější a pravidelnější. Že budou kluby vědět, co se děje, o čem se hlasuje a kdo jak hlasuje. Zároveň doufám, že bude svaz častěji chtít znát názory jednotlivých členů, tedy oddílů, které jsou na Benešovsku.

Do současné doby se okresní svaz netázal klubů na názory?

Z mého pohledu naprosto minimálně.