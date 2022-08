Věnuji se individuální kvalitě hráčů, říká trenér okresního výběru U10 Svoboda

Poměrně nedávno vznikl okresní výběr fotbalistů do 10 let okresu Benešov. Jeho trenérem se stal Ondřej Svoboda. Právě on v rozhovoru hovoří o vzniku výběru, prvních úspěších i zájmu rodičů o uvolnění dětí na akce.

Okresní fotbalový výběr Benešova U10 | Foto: OFS Benešov

Jak došlo k tomu, že jste se stal trenérem okresního výběru do 10 let?

V prosinci minulého roku jsem byl osloven k vedení nově vzniklého výběru OFS Benešov pro děti narozené v roce 2012. V lednu roku 2022 jsme začali oslovovat hráče, respektive jejich rodiče a začali s výběrovými dětmi pravidelně trénovat. Oslovili jsme zhruba 25 nejtalentovanějších dětí v celém okrese v rámci ročníku. Jak hodnotíte fotbalovou sezonu z pohledu vašeho výběru?

Pro všechny z nás to byla zkušenost. V trénincích jsme pracovali hlavně na individuální kvalitě každého hráče. Jedná se o první pocovidovou sezonu, v jaké kondici byly děti?

Jelikož se jedná právě o výběrové fotbalisty, kteří jsou tzv. "zapáleni" pro každou činnost s balónem, tak jsem určitě nezaznamenal žádný pokles s ohledem na připravenost dětí. Docházka a přístup byl frustrující, říká končící trenér Nespek Jaroslav Tesař Kterých turnajů a akcí jste se zúčastnily?

Například 22. ledna se uskutečnil turnaj okresních výběrů v Dolních Břežanech. Turnaje se zúčastnilo dvanáct týmu rozdělených do dvou skupin, z každé postupovaly první tři týmy do finále. Po počátečních rozpacích jsme postoupili a těšili se na další událost. Finálový turnaj pro šest nejlepších okresů ve středočeském kraji jsme odehráli 12. Února. V silné konkurenci jsme se umístili na skvělém třetím místě, po individuální stránce jsme slušně obstáli a přivezli domu medaile. Setkali jste se s tím, že jednotlivé kluby nebo rodiče nechtějí nominované děti pouštět na akce?

Kluby ani rodiče s uvolňováním svých děti neměli problém. Pokud klub nebo rodiče váhají nad účastí hráče na akci, proč by se nakonec měli rozhodnout pro účast?

Pracujeme zde s výběrovými fotbalisty, tím se snažíme zajistit právě kvalitu tréninkového procesu, také možnost porovnávat se mezi sebou, či s jinými kvalitními týmy.

