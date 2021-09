Postoupilo do něj šestnáct týmů, z nichž vzejde osmička, která bude dál bojovat o prvenství. Sedm utkání začíná shodně v 17 hodin, pouze mač Ostředku s Chotýšany bude mít výkop o půl hodiny později.

Celkem 32 týmů se přihlásilo do okresního fotbalového poháru OFS Benešov. Po prvním kole jich půlka skončila a pro úspěšné pokračuje pohár druhým kolem. To se hraje už ve středu 8. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.