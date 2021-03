Sobotní valná hromada OFS Benešov se uskuteční v KD Karlov v Benešově. Začátek je plánován v 8:30 hodin (prezentace účastníků začne o hodinu dříve).

Co se bude dít? Nejprve se zvolí pracovní komise, následně předseda přednese zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období. Hovořit se bude také o výsledcích hospodaření, zprávě revizní komise a mandátové komise. Pak přijde na řadu to nejdůležitější - volba předsedy výkonného výboru, řadových členů výkonného výboru a členů revizní komise.

Při volbě, která se týká nejvyššího postu ve výkonném výboru, se bude rozhodovat mezi dosavadním předsedou Miroslavem Garajou a jeho nynějším vyzyvatelem Tomášem Novákem.

Do výkonného výboru se bude následně vybírat další kandidáti. Zatím je jisté, že minimálně jich bude šest. Je ale možné, že v rámci valné hromady přijde návrh na změnu stanov, který by do výkonného výboru umožnil zvolit vyšší počet členů.

V každém případně na tato místa aspiruje třináct kandidátů – Karel Čáp, Libor Hejný, Ladislav Chudoba, Ladislav Janda, Marian Král, Petr Králíček, Martin Macháček, Luděk Matoušek, Helena Novotná, František Ptáčník, Petr Šindelář, Matěj Voráček a Jaroslav Žížala.

V revizní komisi jsou pak tři místa. O ně se uchází pět zájemců - Ivana Kubásková, Karel Pištěk, Partik Rezek, Lukáš Sádecký, Marek Škvor.

Kdo nakonec ve volbách do jednotlivých funkcí uspěje?