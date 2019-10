Deváté kolo fotbalového okresního přeboru přineslo další řadu zajímavých zápasů. První dva celky tabulky nezaváhaly, hned ve třech případech se radovaly hostující celky. A ve dvou případech také rozhodčí třikrát vylučoval.

Tři červené karty padly v zápase rezervy Divišova a vedoucího Křivsoudova. Lídr soutěže šel do deseti už ve druhé minutě zápasu, kdy se nechal vyloučit po faulu na svou osobu s následným vražením do protihráče Miroslav Filip. Pět minut pak stačilo domácímu celku na to, aby přesilovku využil. Do vedení jej poslal Zdeněk Hák. Domácí o vedení přišli ve 33- minutě – to srovnal na 1:1 hostující Tulinský. Ve druhém poločase přišla událostmi našlapaná desetiminutovka. Po hodině hry vrátil domácím vedení Vávra. Z něj se ale Divišov radoval jenom minutu, pak srovnal svým druhým gólem v zápase Tulinský. Hodně vzruchu přišlo v 67. minutě. Lukáš Janovský ostrým skluzem sestřelil jednoho z hostujících hráčů, za což byl terčem odvety Jana Žáka. Po následné strkanici přistála červená karta na kontě obou zmiňovaných borců. Více místa na hřišti hned za minutu využil David Mišoň, který zápas třetím gólem hostů rozhodl. Křivsoudov pak výsledek dobránil v devíti až do konce zápasu.

Tři červené karty padly také v zápase Neveklova s druhým Jankovem. Už za stavu 2:3 došlo také ke strkanici v 78. minutě. Faulovaný Petr Hašek napadl po zákroku na svou osobu jeho původce. A i tady se našel Zoro mstitel. V tomto případě přiběhl Vojtěch Brabenec dokonce ze střídačky. V poslední minutě následoval oba vyloučené ještě Richard Novák, který viděl červenou kartu „pouze“ za zmaření brankové příležitosti.

Na domácím hřišti zabral Týnec, který nadělil kanárka Postupicím. Hattrickem se na pohodlné výhře podílel Oldřich Stejskal, čisté konto pak zapsal do statistik mladý brankář Matěj Dušek.

Zastřílel si i Struhařov, který výsledkem 7:2 rozdrtil Nespeky B. Hned čtyřikrát se prosadil Vojtěch Zmek.

Doma uspěly také Přestavlky, které díky dvěma zásahům Aleše Benáka zvládly vyrovnaný duel ze středu tabulky s Dolními Kralovicemi.

Jediná dělba bodů byl k vidění v Maršovicích. Lepšící se Mezno si odtud odváží bod po remíze 1:1.

Naopak opět neuspěla Bystřice, která na domácí půdě podlehla Chotýšanům 1:2, i přesto, že šla v desáté minutě do vedení po gólu Martina Frajera. Za hosty srovnal ve 14. minutě Radosta, zápas pak rozhodl v 59. Hoch.

Neveklov – Jankov 2:3 (4. Melichar, 75. Vitouš – 19. a 61. Jonszta, 32. Svoboda), Týnec nad Sázavou – Postupice 6:0 (30., 44. a 56. Stejskal, 14. Štamberský, 34. Kavoň, 71. Laurich), Přestavlky – Dolní Kralovice 2:1 (27. a 68. Benák – 69. Bystričan), Divišov B – Křivsoudov 2:3 (7. Hák, 59. Vávra – 33. a 60. Tulinský, 68. Mišoň), Maršovice – Mezno 1:1 (33. Jamrich – 36. Helma), Struhařov – Nespeky B 7:2 (33., 51., 70. a 90. Zmek, 13. Koblasa, 67. Dudík, 89. Hroch – 11. Hamajda, 86. Pohořelý), Bystřice – Chotýšany 1:2 (10. Frajer – 14. Radosta, 59. Hoch).

III. TŘÍDA A

V A skupině třetí třídy skončila většina zápasů podle papírových předpokladů. Největším překvapením pak je asi výhra 4:1 Ostředku v Soběhrdech. Tady hned dvě penalty proměnil hostující Lukáš Uršic.

Zaváhal také lídr z Vrchotových Janovic. Ten jenom remizoval v Krhanicích. A to ještě konečnou divokou remízu 4:4 zajistil hostům v nastaveném čase Michal Fišer.

Poslední votické béčko doma přenechalo všechny body Úročnici po porážce 1:2.

Šlágr kola přinesl výborný fotbal v Poříčí. Místní v tabulce čtvrté béčko hostilo třetí Lešany. V zápase padlo nakonec devět branek, pět do sítě hostů. Domácí tak Lešany vystřídali na bronzovém stupínku, hosté pak spadli až na šestou příčku, když je přeskočily ještě celky Úročnice a Jírovic.

Další tři zápasy skončily jasnou výhrou domácích – Jírovice přestřílely Drachkov 8:1, Chocerady Čerčany 5:1 a Pyšely daly doma béčku Teplýšovice ještě o jeden gól více.

Jírovice – Drachkov 8:1 (3. a 18. Svoboda, 38. a 59. Sahula, 6. Pokorný, 16. Bubeník, 49. Kulda, 80. Stibůrek – 14. Žarnecki), Chocerady – Čerčany 5:1 (20. a 41. Říčař, 55. Střelka, 87. Možný, 90. Budka – 17. Řezníček), Pyšely – Teplýšovice B 6:1 (80. a 87. Krámek, 22. Baariev, 46. Pazdera, 71. Blokeš, 82. Šimeček – 60. Rabiňák), Krhanice – Vrchotovy Janovice 4:4 (6. Mašek, 32. Štěpán, 36. Kalousek, 48. Novák – 21. a 45. Němec, 60. Dvořák, 90.+1 Fišer), Soběhrdy – Ostředek 1:4 (63. Fadler – 26. a 53. Uršic, 12. Škvor, 79. Horák), Poříčí B – Lešany 5:4 (30. a 70. Baštýř, 50. a 70. Janků, 88. Lebeda – 38. a 81. Hroník, 17. Červený, 84. Ženíšek), Votice B – Úročnice Benešov 1:2 (34. Munkači – 23. Hájek, 27. Hošek).

III. TŘÍDA B

Hned dva celky v B skupině venku nedokázaly skórovat. Struhařovské béčko padlo v Kamberku 0:2 a Trhový Štěpánov překvapivě prohrál 0:3 s béčkem Kondrace. V nepěkném světle se zde předvedli hostující fanoušci, kteří po celý zápas uráželi hlavního rozhodčího, který jejich chování společně s jejich jmény nezapomněl napsat do zápisu o utkání.

Doma uspěly oba vedoucí celky skupiny. Popovice doma přehrály Libež 6:3, Bílkovice pak udolaly Tichonice 3:2. Ve všech zápasech, kromě jediného, se radovali ze tří bodů domácí kluby. Jediný Blaník Načeradec doma jenom remizoval se Zdislavicemi a stále čeká na první výhru v letošním ročníku. To hosté zatím ani jednou neprohráli.

Kamberk – Struhařov B 2:0 (3. Polanský, 77. Sejk), Bílkovice – Tichonice 3:2 (20. Šmejkal, 41. Bárta, 88. Vašírovský – 60. Tůma, 90. Němec), Pravonín – Nesperská Lhota 5:3 (21. Rut, 49. Vlasák, 61. Červeňák, 81. Brzek, 90.+3 Sibal – 19. a 85. Brožík, 87. Jeništa), Miřetice B – Velíš 7:2 (59., 73. a 78. Jenšík, 11. a 82. Naňák, 34. Moudrý, 82. Kamarýt – 39. a 76. Ivanov), Popovice – Libež 6:3 (50. a 52. Kopecký, 80. a 88. Heřmánek, 21. Kaucký, 43. Páv – 58. Brynziuk, 60. Janák, 90. Čičatka), Blaník Načeradec – Zdislavice 2:2 (20. Holý, 60. Pavelka – 32. Navrátil, 54. Pecháček), Kondrac B – Trhový Štěpánov 3:0 (59. a 63. Hovorka, 7. Rakáš).

IV. TŘÍDA – SKUPINA A – 9. kolo

Netvořice – Pecerady 1:2 (51. Berka – 49. Hromas, 65. Pádivý), Bílkovice B – Úročnice Benešov B 3:2 (13. a 67. Granát, 42. Čermák – 38. Hošek, 40. Kulhánek), Chotýšany B – Maršovice B 5:4 (18. a 67. Šícha, 39. Kratochvíl, 57. Toula, 68. Kopecký – 8. Vacek, 30. Brabec, 81. Kozel, 89. Kopka), Zaječice – Václavice 3:2 (25. Maruška, 30. Vejmelka, 72. Hamouz – 71. Jíša, 83. Šindelář), Neveklov B – Jablonná 0:0.

IV. TŘÍDA – SKUPINA B – 9. kolo

Olbramovice B – Budenín 4:1 (7. Š. Brejla, 20. M. Brejla, 24. Přibyslavský, 52. Mádl – 89. Havlíček), Mezno B – SK Načeradec 2:2 (27. Mukhammetov, 79. Mazour – 8. Kazda, 88. Křemen), Ratměřice – Miličín 1:0 (72. Penn), Postupice B – Heřmaničky 6:2 (7. a 80. Tůma, 4. Čermoch, 60. Nádvorník, 64. Janů, 88. Papadopulos – 9. Ježek, 35. Bechyně).

IV TŘÍDA – SKUPINA C – 9. kolo

Radošovice – Čechtice 0:5 (10., 48. a 89. Šanda, 53. Vošický, 84. Klenot), Hulice – Vracovice 0:4 (28. a 66. M. Sedláček, 80. Kolář, 82. J. Sedláček), Trhový Štěpánov B – Křivsoudov B 0:2 (40. Tulach, 89. Lebeda), Dolní Kralovice B – Libouň 2:0 (10. a 75. Šofr), Kladruby – Pravonín B 1:5 (49. Solnař – 8. a 42. Vít, 52. Smitka, 63. Kotek, 72. Kopecký).