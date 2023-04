V Mezně máme výbornou partu, hraju tu rád, říká kanonýr Tomáš Mrázek

Během minulého víkendu nastříleli fotbalisté z Benešovska hodně gólů. A hned dvanáct z nich si připsalo hattrick! Na start naší tradiční rubriky Kanonýr víkendu jsme vybrali osmnáctiletého Tomáše Mrázka ze Sokola Mezno, účastníka okresního přeboru. Ten nastřílel tři góly do sítě béčka Nespek, ale bohužel to k výhře nevedlo, domácí vyhráli 5:4. "Je to škoda, týmově jsme byli lepší," říká v rozhovoru.

Sokol Mezno | Foto: archiv klubu

Kdo všechno vstřelil hattrick?

Okresní přebor

Tomáš Mrázek (Mezno)

Petr Šmejkal (Neveklov)

III. třída

Zdeněk Hák (Divišov B)

Jiří Moulík (Krhanice)

Ondřej Stejskal (Sázava B)

Martin Urban (Popovice)

Radim Kašpar (Kondrac B)

IV. třída

Dominik Tichý (Ratměřice)

Patrik Tulej (Kamberk)

Ivo Polanský (Kamberk)

Matyáš Mareček (Maršovice B)

Jan Zvára (Načeradec) Tomáši, jak dlouho kopete za tým dospělých? Za A tým jsem začínal hrát od mých patnácti let. Jak se vám v Mezně hraje, jakou máte partu? V Mezně se mi hraje dobře, už jenom kvůli dobré partě. Jsem rád že za tento klub mohu hrát. O víkendu jste dal v zápase hattrick. Dáváte góly pravidelně? Koukal jsem, že už máte na kontě šest gólů v sezoně, s tím, že máte odehráno kolem 350 minut. To je na šest gólů výborný výsledek. Pravidelně góly nedávám. Jsem spokojen se svým výsledkem, ale myslím si, že by to mohlo být i o něco lepší. Miřetický kanonýr Rybařík: Kluci mi výborně přihrávají, vím, kam si naběhnout Dal jste někdy během kariéry i více gólů v jednom zápase? Ano, jednou se mi podařilo dát za zápas šest gólů. Proti Nespekům B to byly tři góly ze tří šancí nebo to mohlo být ještě lepší? Ještě nějaké šance tam byly, ale bohužel neproměněny. Škoda jen, že hattrick nevedl ke třem bodům, že? Ano, je to veliká škoda. Myslím si, že jsme jako tým byli lepší, škoda jen, že jsme to nedokázali potvrdit. Zdroj: Youtube Teď vás čeká zápas proti posledním Dolním Kralovicím. Kolik gólů máte schovaných? Budu se snažit o nejlepší výsledek, aby jsme dosáhli tří bodů. Kdo je vaším fotbalovým vzorem? Oblíbený klub? Mým fotbalovým vzorem je Neymar a mým oblíbeným klubem je Slavia Praha. Jaké jsou vaše fotbalové cíle? Rád bych si zahrál na trávníku Slavie Praha. Kanonýr víkendu Horák: Ve druhém poločase se mi hrálo lépe a také jsem se trefil

