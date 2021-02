Vede statistiku střelců ve IV. třídě skupině B na Benešovsku. Milan Bébr má na svém kontě devět gólů. Kdy tento kanonýr znovu rozvlní síť za brankářem soupeře, není momentálně jasné. „Myslím si, že tato sezona se už nedohraje. Doufám, že další ročník už bude normální," okomentoval Bébr současnou situaci. V rozhovoru pro Deník hovoří o své kariéře.

Kdy a kde jste s fotbalem začínal?

V Louňovicích, v žácích. Mohlo mi být šest, sedm. Přesněji si to nepamatuji.

Proč jste se tehdy rozhodl pro fotbal?

U nás na vesnici mnoho možností nebylo, navíc fotbal hráli moji kamarádi, takže jsem se k nim přidal.

Jaké máte vzpomínky na své začátky?

Svůj první zápas jsem odehrál v teniskách. Vybavuji si také jízdy autobusem na zápasy.

Na kterém postu jste začínal?

Začínal jsem na pozici obránce.

Do útoku vás to netáhlo?

Táhlo, ale až později. Nejprve jsem hrál obránce, pak v záloze. Postupně jsem se dostal až do útoku. Pokud si to dobře vybavuji, tak v dorostu jsem začal hrát v útoku. Role útočníka mi vyhovuje, a proto jsem na ni zůstal. Do obrany už bych se asi nevrátil.

Kterými kluby jste prošel?

TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem, Sokol Velíš, Ratměřice, Jankov. Nejvýše jsem hrál třetí třídu.

Jak jste spokojený s probíhající sezonou Louňovic?

Mohlo by to být lepší. Bojovali jsme s malým počtem hráčů. Občas jsme měli co dělat, aby se nás na zápas sešlo jedenáct. Lidí na soupisce málo hodně, ale na zápas nás chodilo málo.

Vstřelil jste 9 branek, jste s tímto číslem spokojený?

Tak na půl. Mohl jsem gólů vstřelit daleko více.

Nad ostatními hráči vyčníváte, trénujete více než ostatní?

Trénuji minimálně, už nemám tolik času. Dříve jsme trénovali klidně i dvakrát týdně, teď už poslední roky tak často ne.

To znamená, že máte talent?

Jestli talent, to nevím, ale spíš bych řekl, že po těch letech už mám nějaké zkušenosti. Navíc také znám spoluhráče, takže vím, co od nich mohu očekávat. Hrajeme spolu dlouho, což je výhoda.

Nelákalo by vás hrát vyšší soutěž, když se vám takhle daří?

Teď už ne, dříve by mě to asi lákalo, ale žádnou konkrétní nabídku jsem nikdy nedostal.

Jaké jsou vaše fotbalové cíle?

Bylo by hezké postoupit s Louňovicemi alespoň do 3. třídy. Ale moc nás na zápasy není, takže je to spíš takový vzdálený cíl.

Nemáte obavy z toho, že by někteří hráči mohli s fotbalem kvůli dlouhé pauze skončit?

To víte, že mám. Ale myslím, že to nebude problém jen našeho klubu.

V čem jsou vaše fotbalové přednosti?

Řekl bych, že statná postava a zkušenosti.

Jak vidíte dohrání soutěží, budou se podle Vás dohrávat?

Ne. Letošní ročník se podle mě nedohraje. Doufejme, že další sezóna už bude normální.

Předpokládám, že se ale na zápasy těšíte, že?

Těším. Je to takové nedělní příjemné odpoledne. Člověk si zahraje fotbal, potká kamarády a spoluhráče.

Jaké máte v Louňovicích zázemí?

Hřiště tu máme pěkné, velké a rovné. Jen kabiny jsou poněkud starší a menší. Na druhou stranu, máme tu takovou rodinnou atmosféru. Můžeme na hřišti posedět v pergole s krbem. Tam pak se spoluhráči probíráme zápasy.

Jaké máte další zájmy kromě fotbalu?

Stolní tenis, divadlo, máme ochotnický spolek Blaníci, jízda na kole, běžky, rodina.

Mohl byste být konkrétnější ohledně divadla?

V Louňovicích jsme před více než deseti roky založili ochotnický spolek a hrajeme různé hry, například hry s Járou Cimrmanem.