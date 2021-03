Co obnáší být předsedou klubu v okresním přeboru?

Obnáší to plno práce a málo peněz, jako každá podobná pozice (smích). A teď už vážně. Člověk má od mládí ke klubu budovaný určitý vztah. Ve chvíli, kdy nohy přestanou běhat, tak přemýšlí, jak klubu vrátit to, co do něj investoval.

Můžete popsat své začátky v roli funkcionáře?

Z hráče jsem se stal nejprve trenérem. Začal jsem od trénování nejmenších fotbalistů. Postupně jsem se začal zajímat o vedení klubu. Do výkonného výboru jsem přišel jako mladá krev. Stal se předsedou a na půl sekretářem. Postupně jsem se snažil aplikovat vymoženosti současné doby. Začali jsme pracovat na PR, komunikaci, jednání s rodiči. Byla to práce, která mě začala bavit, cítil jsem seberealizaci a prospěšnost klubu.

Jaký názor na novinky měli ostatní členové výkonného výboru?

Smíšený. Někteří říkali, že je to zbytečné, protože ani oni sami tyto informační zdroje – email, internetové stránky nebo sociální sítě, nevyužívali. Stavěli se k tomu odtažitě a chtěli zachovat model, který platil řadu let.

Nakonec jste ale kolegy přesvědčil…

Podařilo se nám vybudovat internetové stránky, které mají určitý obsah. Pokud si chce člověk o našem fotbale něco dohledat, na stránkách to najde. Vznikly evidence členů, takže se dá efektivně dohlížet například na vybírání příspěvků. V rámci výkonného výboru jsme totiž dospěli ke shodě a rozhodli se, že úplně zrušíme tok financí v hotovosti.

Jak to v praxi funguje?

Peníze už nevybírají jednotliví trenéři ale posílají se rovnou na účet. Díky tomu je průhledné financování celého našeho spolku.

Dobře zpracované stránky a sociální sítě jsou důležité i kvůli fanouškům, že?

Rozhodně ano. Myslím si, že právě toto pomáhá dělat obraz celého klubu. Pokud nějaký klub na internetu nenajdete, tak je něco špatně. I když to pochopitelně není to hlavní, tedy fotbal, ale je správné, když se člověk dočte informace o tom, co se v klubu děje a jak funguje.

Pokračujte.

Je to přínosné pro rodiče, kteří například váhají, na který sport své děti chtějí dát. Pokud aktivní fotbalisté změní bydliště a hledají si nové angažmá, také jim to může pomoci. V současné době je vyloženě nutné, aby klub dal o sobě vědět.

V tomto ohledu jste tedy spokojený?

Obsah a to, jak to máme nastavené, je podle mého názoru v pořádku. Každý tým má na webu svůj prostor. Články vkládají vždy zástupci konkrétní kategorie, protože jeden jediný člověk by tohle nezvládl.

V některých klubech funguje předseda i jako trávníkář. Jak je tu u vás?

Takhle daleko jsem ještě nedospěl (smích). Jako předseda klubu trénuji ty nejmenší, tedy děti ve věku čtyři až šest let. Pokud jde o trávník, tak máme správce, který svou práci dělá dobře. Nicméně je pravda, že v průběhu času v areálu dojde na práce, které děláme brigádně a těch se účastním také.

Otázka na závěr. Jak jste spokojený s ročníkem 2020-2021?

Jsme nespokojení, rádi bychom hráli. Druhou sezonu se snažíme vrátit Týnec do krajských soutěží, ve kterých by měl být. Loni jsme měli dobrou zimní přípravu, ale ročník se nedohrál. Teď jsme měli povedenou letní přípravu a neodehrál se ani podzim. S pozicí v tabulce (dělené první místo s Jankovem) panuje samozřejmě spokojenost, ale je nám pravděpodobně k ničemu, protože se zatím neví, kdy se bude pokračovat. A jestli vůbec…