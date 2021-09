Cesta fotbalistů Týnce nad Sázavou k dalším třem bodů nebyla snadná. O víkendu nastoupili proti Přestavlkům. „Hrálo se v Čerčanech na malém hřišti. Právě tomu uzpůsobují svou hru. Myslím si, že tam nebude mnoho týmů vyhrávat. Nám tyto zápasy nevyhovují, snažíme se hrát fotbal a soupeř spíše kopanou, důrazný fotbal. Pokud se přizpůsobíme soupeři, jsou pro nás zápasy těžké. Tyto zápasy nebo ještě v Meznu se nám moc dobře nehraje,“ poznamenal trenér Týnce Daniel Roušar.

Právě kvůli malým rozměrům musel Roušar naordinovat svým svěřencům poněkud odlišnou taktiku. „Připravoval jsem kluky na to, že nás čeká spíše boj než fotbal. Chtěl jsem, abychom hráli jednoduše, nebáli se odkopnout míč. Abychom nehráli na jeden dotek, když k tomu nebude vhodné hřiště. Nabádal jsem je také k tomu, aby nedělali dětské chyby. Jakmile dají Přestavlky kontaktní gól, tak střílí ze všech pozic a je to boj až do poslední minuty,“ objasnil taktiku Roušar, kterému chybělo pět hráčů základní sestavy, a proto musel do sestavy začlenit mladé hráče.

Fotbalisté Týnce vstoupili do zápasu aktivně, po šestnácti minutách hry se po rohovém kopu hlavou prosadil Matěj Skalický. Po půl hodině hry přidali druhý gól. „Po vydařené individuální akci se prosadil Jiří Stejskal, prošel přes obranu, zasekl míč a dával na zadní tyč. Připadalo mi, že to už dost přehrál, ale nakonec to zvládl,“ usmál se Roušar.

Dvoubrankové vedení nevydrželo dlouho, ve 43. minutě se prosadil domácí Luděk Strnad, po jehož snížení začaly hrát Přestavlky aktivně. „Věděli jsme, že v tuto chvíli se hra soupeře zlepší. Naštěstí jsme rychle dali gól na 3:1,“ doplnil trenér hostujícího celku.

Fotbalisté Týnce jsou v aktuální tabulce na druhém místě, navíc se mohou pyšnit nejlepším útokem v soutěži, vstřelili 21 branek. „S produktivitou jsem spokojený napůl. Na to, kolik šancí si vypracujeme, zejména v domácích zápasech, by gólů mohlo být ještě víc. Na druhou stranu 21 gólů je slušné,“ dodal trenér fotbalového Týnce nad Sázavou.