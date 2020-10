Jak hodnotíte podzimní část sezóny 2020-2021?

Musím ji hodnotit velmi pozitivně. Po osmi odehraných kolech jsme na prvním místě a všechny zápasy jsme vyhráli. Předzvěst dobrého podzimu byla již v zimní přípravě a pak v létě. V zimě jsme absolvovali přípravu společně s Divišovem a přátelské zápasy jsme všechny vyhráli. Jarní část sezóny byla zrušena a když bylo počátkem léta umožněno opět sportovat, odehráli jsme šest přípravných zápasů. Pět jsme vyhráli a remizovali s divišovským áčkem hrajícím I.A třídu. Za rok 2020 jsme tedy ztratili body jen touto velmi cennou remízou a v poháru OFS nás ve 2.kole porazil Divišov B na domácím hřišti 3:5.

Čím je způsobeno to, že se týmu daří?

Zejména je to způsobené tím, že tým je opravdu kvalitní, máme poměrně mladé hráče. Já jsem dlouhodobě zraněný, v zimní přípravě jsem si přetrhl Achillovu šlachu. Se mnou máme v kádru pouze další dva hráče starší nad třicet let, ostatní jsou mladší. Mnoho klubů hraje s výrazně staršími hráči, pokud proti nim nastoupíme s mladým týmem, tak je to znát. Většina hráčů spolu působili v mládežnických výběrech ve Vlašimi, zahráli si tedy krajské soutěže a určitou kvalitu prostě mají.

Prošel kádr před sezónou nějakými změnami?

Přišli k nám Filip Šmíd z Divišova, Peter Vavro z Radošovic a začátkem září jsme zaregistrovali také Mykhaila Boichuka. Jsou to mladí hráči, posily pro náš tým. Na Ukrajinu se vrátil Mykola Brynziuk, dalo by se říct náš nejlepší hráč. S ním odešlo spoustu branek. Ale jeho roli jsme nahradili týmově, kolektivně, čehož si cením ještě víc.

Na podzim má Libež skóre 34:11. Daří se vám v obraně i útoku?

Řekl bych, že ano. Skóre odpovídá obrazu hry. Myslím, že ve velké většině zápasů jsme byli lepším týmem a získané body jsou zasloužené. Mohli jsme přidat vstřelených gólů ještě více. I když musím přiznat, že v některých utkáních jsme otáčeli nepříznivý průběh, kvalitou jsme nakonec soupeře přemohli.

Který ze zápasů byl nejlepší?

Takticky velmi dobře jsme zvládli místní derby v Bílkovicích. Byl to zápas o první místo tabulky. Velmi si cením přístupu hráčů už před výkopem a také v průběhu celého zápasu, kdy jsme po nepřesvědčivém prvním poločase změnou rozestavení nedali domácím šanci na úspěch. Hráči splnili taktické pokyny na výbornou a výsledné skóre 1:2 mohlo být pro nás výraznější, nastřelili jsme tyčku i břevno, zasloužené vítězství z nepříjemného (velikého) hřiště. Povedený byl také celý zápas v Kondraci, který jsme vyhráli 1:5. Byli jsme celý zápas jednoznačně lepším týmem, výborně kombinovali a vytvářeli krásné akce.

Jaké jsou týmové cíle pro sezónu, postup?

Postup cílem určitě nebyl, ale nyní po odehrané části by bylo zbabělé říkat, že o něm neuvažujeme. Po osmi kolech jsme první bez ztráty bodu a byla by škoda nepřemýšlet nad postupem. Navíc s náskokem 6ti bodů. Mělo by se ale postoupit v době, kdy je na to klub připravený po všech směrech. Hráčsky i zázemím.

V čem je v Libži problém?

Kádr máme kvalitní, mladý, ale také velmi úzký. To jsou ale problémy asi všech klubů. Na okresní přebor by měl být kádr širší, hrát o holé žití v dolní části tabulky by nemělo smysl. Pokud bychom měli mít postupové ambice, musíme kádr rozšířit. Teď na podzim jsme na některé zápasy měli málo hráčů, přišlo zranění, služba v zaměstnání a bohužel nás neminul ani koronavirus. Do utkání s Tichonicemi jsme museli pomoci i já v brance, neboť achilovku nemám ještě plně doléčenou, a prezident našeho klubu Arnošt Kočí, kterému je 60 let. Áša dokonce vstřelil gól, když proměnil penaltu. Zázemí ve sportovním areálu máme poměrně dobré, ale některé prostory by mohly být větší. Například na okresní přebor jezdí tři rozhodčí a do naší kabiny by se asi nevešli. Uvidíme, zda by se tento problém podařilo nějakým způsobem vyřešit.

Chystáte tedy nějaké přestupy?

Budeme se snažit, ale nevíme, jestli to vyjde. Nějaký okruh hráčů máme vytipovaný, jsme s nimi v kontaktu. Hráčů je málo všude a kluby bojují i o fotbalisty, o které by dříve velký zájem nebyl. Mládežnické mužstvo nesložíme, na to nemáme dostatečný počet dětí. Proto jsme odkázaní pouze na doplnění z venčí, tedy z jiných klubů. Doba není ideální, navíc kvůli pandemii koronaviru se v letošním roce už amatérský fotbal hrát nebude. Přesto všechno ale klademe velký důraz na to, aby příchozí hráči byli také správní parťáci v kabině, pohodoví lidé a kamarádi, kteří mají tým víc než osobní ego. Myslím si, že dobrá parta je základem, to se nám potvrzuje. V létě jsme dokonce dva hráče odmítli, neboť tyto předpoklady nesplňovali.

Se kterými hráči konkrétně jednáte?

Toto bych nechal bez odpovědi. Myslím, že se to neprozrazuje. Nejdříve je třeba se domluvit s nimi a pak s jejich mateřskými kluby.

Kolik hráčů byste chtěl mít v kádru

Současně máme 15 nebo 16 hráčů, které lze označit stabilními členy. Přijdou však zranění, karanténa, pracovní povinnosti a jezdíme v jedenácti nebo dvanácti. O dva až tři hráče bychom chtěli kádr rozšířit.

Hráči mají momentálně volno?

Ano. Možná, že se najde pár zodpovědných jedinců, kteří chodí běhat nebo se udržují ve formě jiným způsobem, ale většina odpočívá (úsměv).

V jaký moment začne být cílem postup, tedy kdy by se mohlo začít předělávat zázemí?

Zima asi rozhodne. Pokud se nám podaří přes zimní období rozšířit kádr, měli bychom kluky ve snaze postoupit jednoznačně podpořit, zaslouží si to. Na vedení klubu bude to se snažit problém s malou kabinou rozhodčího odstranit. Samozřejmě to bude otázka financí, kterých není nikde nazbyt. Pokud bychom začali s přestavbou zázemí na jaře, tak bychom mohli být na podzimní část plně připravení. Ale je to zatím dlouhodobější vize. Každopádně by postup do okresního přeboru byl pro Libež historickým úspěchem.