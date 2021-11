Libež je aktuálně na šesté pozici III. třídy, v tabulce má 20 bodů a na vedoucí Pravonín ztrácí jedenáct bodů. Právě zápas s tímto soupeřem bude patřit podle slov trenéra Davida Kněžíka mezi ty nejnárošnější, které jeho tým v jarní části sezony čekají. Kouč Libže v rozhovoru hovořil o cílech pro zbytek sezony i o možnosti posílení kádru a útočení na postup.



S jakými cíli jste šli do podzimní části?

Cíle máme poslední roky stejné. Pohybovat se v horní polovině tabulky, pokud možno co nejvýše. Udržet dobrou pohodu v týmu, vyhrávat domácí zápasy, a pak řádně oslavit výhry s našimi fanoušky.

Ovlivnila pandemie koronaviru nějakým způsobem fotbalovou Libež?

Dalo by se řict, že příliš ne. Jen nás mrzí nás, že se dvě sezóny nedohrály. Obzvláště pak ta loňská, kdy jsme byli po 8 kolech bez ztráty bodu první se 6ti bodovým náskokem. Našemu poměrně mladému týmu tím utekla šance postoupit do okresního přeboru, kde Libež ještě nikdy nehrála. Složení týmu, až na pár změn, zůstalo stejné, nikdo s fotbalem definitivně neskončil. Samozřejmě ale fotbal každému chyběl, hráčům i divákům.

S odstupem času, jak hodně mrzí, že jste se minulou sezonu nemohli ucházet o postup?

Trošičku to samozřejmě mrzí. Celý libežský kolektiv, tedy hráči, lidé zajišťující přípravu a průběh domácích zápasů i fanoušci, by si postup určitě zasloužili. Třeba se někdy dočkáme.



Zmínil jste oslavy s fanoušky, mohl byste nastínit, jak probíhají?

Oslavy s fanoušky spočívají ve společném vítězném pokřiku ještě na hřišti a poté se vede dlouhá diskuse nad zhodnocením odehraného zápasu, odvedených výkonech fotbalistů a dalších cílů u piva v klubovně až do nočních hodin. Jako tomu je u většiny amatérských týmů, což je samozřejmě dobře.

Jak hodnotíte podzimní část sezony, považujete současné šesté místo za úspěch?

Začátek se nám příliš nepodařil, asi jsme trochu podcenili přípravu. V létě jsme odehráli pouze jeden přípravný zápas a to bylo po dlouhé pauze zřejmě málo. Po úvodních 4 kolech jsme byli předposlední. Pak jsme doma zaslouženě porazili silný Pravonín a tím jsme se nastartovali k lepším výsledkům i výkonům. Prohráli jsme pouze kontumačně s Trhovým Štěpánovem, kam jsme pro nedostatečný počet hráčů neodjeli.

Byl zápas proti Pravonínu z vašeho pohledu nejpovedenější?

Jeden z nejpovedenějších. Dále jsme velice dobře zahráli v Popovicích, dalšího aspiranta postupu. Proti silným týmům se nám dlouhodobě daří. Ale vše se odvíjí od dostatečného počtu zdravých hráčů připravených na zápas. Protože s tím jsme celý podzim velmi bojovali a sestavu často opravdu "lepili" z toho, co zbylo. Dvakrát dokonce musel pomoct v bráně Michal Kupsa, jinak hráč z pole, který čekal na operaci kolene a nemohl běhat, tak alespoň stál v bráně.

Chystáte v této souvislosti posílit během zimní přestávky kádr?

Rádi bychom, ale hráči chybí téměř všude, to je velký problém. Několik jmen máme vytipovaných, budeme je oslovovat, uvidíme. Jednoho, dva fotbalisty bychom rádi přivítali a tým rozšířili. Hodně hledíme na charakter hráče, nejen na fotbalové kvality.

Jaké jsou cíle pro zbytek sezony?

Cíle jsou stejné jako před začátkem sezóny. Tedy udržet pohodu v týmu a vyhrávat hlavně doma, čímž bychom se měli udržet nahoře v tabulce. Ideálně se posunout do TOP 3. Ale bude záležet na zimní přípravě, protože trénovat se některým klukům moc nechce.



Chtěli byste se ucházet o postup do okresního přeboru?

Bylo by to moc příjemné, ale chtít musejí především sami hráči svým přístupem k zimní přípravě a mistrovským zápasům. Spíš jsme realisté a bereme III. třídu jako odpovídající soutěž pro obec velikosti Libže.

Dokážete odhadnout, který zápas na jaře bude nejnáročnější?

Náročné budou zejména zápasy s aspiranty postupu, tedy s Pravonínem, Popovicemi a Trhovým Štěpánovem.