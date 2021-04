Co říkáte na to, že mládež nemůže plnohodnotně trénovat?

Převládá velká nespokojenost nejen mezi trenéry a rodiči, ale také dětmi. Je nešťastné, že i když je venku už celkem příznivé počasí, tak se děti stále nemohou hýbat plnohodnotně. Zastáváme v klubu názor, že se děti i během pandemie s nějakými omezeními pohybovat měly.

V omezeném režimu se sportovat může, využíváte této možnosti?

Rozhodně ano. Jakmile došlo k rozvolnění, zahájili jsme komunikaci s rodiči a začali jsme trénovat. Rozestupy, zejména u malých dětí, jsou velmi omezující. Stejně tak udržet je pouze ve dvojicích. Je to obtížné, ale jsem rádi, že můžeme trénovat alespoň takto.

Děti dlouho trénovat nemohly vůbec. Co to pro ně znamená?

Řekl bych, že mládež bude mít velké problémy s návratem k pravidelnému sportování. Bude dost velký pokles sportujících dětí. Přesnější číslo říct nedokážu, ale obávám se, že by mohlo jít až o třetinu dolů. Setkali jsme se s tím i u nás v klubu. Rodiče nám sdělili, že jejich děti hrát fotbal už nebudou. Celkově sociální vazby jsou přetrhané a bude trvat, než se přiblížíme stavu před pandemií. Nejde jen o fotbal, ale o všechny pohybové aktivity.

Kolik dětí už nebude s fotbalem pokračovat ve vašem klubu?

Některé děti a rodiče se ještě rozmýšlí, ale v tuto chvíli se bavíme přibližně o deseti až patnácti procentech. Narážíme ale také na další problémy.

Například?

Některé děti se stydí přijít na trénink, protože přibraly nějaké to kilo navíc Dokonce jsme se radili s psychology, jak s těmito dětmi pracovat. Chtěli by hrát fotbal, ale mají strach přijít do kolektivu. Určité děti mají psychická traumata a problémy s návratem do skupiny.

Z pohledu jednotlivých kategorií je tento úbytek velkým problémem?

Odpovím trochu obsáhleji. Jako šéftrenér mládeže se patnáct let snažím pracovat na tom, abychom měli všechny věkové kategorie. Když už se nám to po tolika letech intenzivní práce podařilo, tak přišel koronavirus. Myslím, že budeme muset některé týmy sloučit dohromady a některé vůbec nebudeme přihlašovat do soutěží. Takže problém to je.

Z tohoto pohledu jste naštvaný?

Po ukončení hráčské kariéry jsem věnoval hodně času do sebevzdělávání. Absolvoval jsem plno kurzů a vypracoval jsem se až k profi licenci. Dětem jsem se věnoval zhruba od jejich pěti let až po dorost. Cítím svou práci tak z poloviny znehodnocenou, vložil jsem do toho plno energie, jsem naštvaný a mrzí mě to. Trénování mládeže není placená práce, je to koníček a současná situace je bolestivá.

Máte vůbec ještě chuť do fotbalu?

Jelikož je fotbal má vášeň, tak mám chuť se dál aktivně věnovat fotbalu. Po těchto zkušenostech jsem na to začal koukat i z jiných úhlů pohledu. Nevím, jestli bych byl v tuto chvíli do toho naskočit úplně na sto procent. Přemýšlím, zda nezačít dělat i jiné aktivity.

Mohly by se do problémů dostat i velké kluby, které si z ostatních oddílů vybírají talentované hráče?

Rozhodně ano. Trénování se věnuji už dlouhou dobu a desítky dětí se vypracovaly na takovou kvalitu, že se posunuly do Benešova nebo Vlašimi. Bavil jsem se s některými vlašimskými trenéry a u nich to bude obrovský problém. V některých ročnících jim budou chybět děti a na mládež mají navázané velké dotace. Funkcionáři velkých oddílů budou mít tedy problémy s udržením všech týmů. A to jsem ještě nezmínil jednu podstatnou věc…

Jakou?

Jsem přesvědčený, že dojde napříč sporty k poklesu kvality všech soutěží. Rozhodně nepůjde navázat tam, kde se před pandemií skončilo. V určitých kategoriích se budeme muset vracet hodně dozadu.

Co si vlastně myslíte o možnosti dohrání letošního ročníku soutěží výkonnostního fotbalu?

Pokud od května nebude umožněno trénovat velkým skupinám okolo dvaceti lidí, tak zastávám názor, že se sezona dohrávat nebude. Hráči nebudou mít dostatek času, aby se dostali do takové formy, aby mohli nastoupit k zápasům.