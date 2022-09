Struhařovský Strnad pěti góly sestřelil Nesperskou Lhotu

Mnozí fotbalisté tolik branek v dosavadním průběhu soutěží nevstřelili. On to stihl za jeden zápas. Aleš Strnad dokázal za rezervní tým Struhařova vstřelit v zápase IV. třídy do sítě Nesperské Lhoty pět gólů.

Fotbal, ilustrační fotografie | Foto: Archiv Deníku

Kanonýr Deníku Struhařovský Strnad pěti góly sestřelil Nesperskou Lhotu Mnozí fotbalisté tolik branek v dosavadním průběhu soutěží nevstřelili. On to stihl za jeden… S Fotbalista Aleš StrnadZdroj: IS.FOTBAL.CZvé velké představení načal Aleš Strnad už ve třetí minutě, kdy poslal svůj tým do vedení 2:0. Po půlhodině hry přidal aktivně hrající Strnad další dva góly. Na hattrick mu stačilo pouzepětatřicet minut. Produktivita struhařovského hráče se na chvíli přerušila. V rozmezí 73. a 77. minuty dokázal brankáře Nesperské Lhoty prostřelit ještě dvakrát, díky čemuž stanovil svůj počet gólů na 5. Díky tomuto utkání se zařadil mezi nejlepší střelce IV. třídy skupiny B. Aleš Strnad má aktuálně na svém kontě šest branek. Podobně je na tom jeho spoluhráč Michal Čáp a Milan Bébr z Louňovic pod Blaníkem.

