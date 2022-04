Jak hodnotíte utkání?

Vzhledem k tomu, že jsme vyhráli, tak zápas hodnotím kladně. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale z kraje druhého poločasu soupeř snížil na 2:3. Pak se nám podařilo vstřelit čtvrtou branku a utkání jsme zlomili v náš prospěch.

Výsledek 7:2 tedy odpovídá dění na hrací ploše?

No, to je komplikované. Ano i ne. Během zápasu jsme si vypracovali celou řadu dalších šancí, kterou jsme neproměnili, na druhou stranu soupeř měl také zajímavé příležitosti.

Na výhře jste se podílel hattrickem, jak se zrodil?

První gól padl ze hry, dostal jsem přihrávku a obešel jsem hráče. Za vápnem jsem vystřelil a míč zapadl do pravé šibenice. Druhý padl z trestného kopu přímo, který jsem rozehrával také za vápnem, také to byla šibenice. Takový gól jsem dal po dlouhé době a už asi ani dlouho nedám (smích). Třetí gól byl po centru do vápna a hlavou jsem míč dostal do branky.

Michal Kaňka, fotbalistaZdroj: Archiv sportovce

Aktuálně se nacházíte na třetím místě tabulky, jaké jsou týmové cíle?

Chceme hrát co nejvýše v tabulce a zároveň hrát dobrý fotbal. Pokud to půjde, dohrát sezonu bez zranění.

Chystáte se pronásledovat první Jablonnou?

Našim cílem není hrát se za postupem, protože třetí třída za o něčem jiném, je více běhavější. V týmu jsme starší pánové, chceme si zahrát fotbal a čtvrtá třída je na to ideální.

