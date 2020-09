Pět branek vstřelil rovněž v zápase okresního přeboru mezi Struhařovem a Bystřicí domácí Vojtěch Zmek. Pomohl tak k výhře svého týmu 6:1.

Podle těchto slov by se mohlo zdát, že je spíše svátečním střelcem. Opak je ale pravdou. Góly dávat umí. „Už to ale není to, co to bývalo,“ tvrdí fotbalista, který si v minulosti zahrál například za Benešov.

I tentokrát prý mohl být jeho střelecký počin lepší. „Tři tutovky jsem ještě spálil,“ přiznal Janků, podle něhož mají na většině z pěti vstřelených branek velký podíl spoluhráči. „Dostával jsem od nich pěkné přihrávky za obranu,“ pochválil kamarády.

Sám Janků bere svůj nedělní střelecký počin jako kvalitní základ pro splnění stanoveného cíle. „Rád bych vstřelil za celou sezonu alespoň patnáct, případně dvacet branek,“ prozradil.

A na závěrečný dotaz týkající se pozvánky do A-tým, který hraje krajský přebor, Janků řekl: „Takové ambice nemám. Mám teď jiné priority. Ať už studijní nebo pracovní. Fotbal hraji hlavně pro zábavu.“