Okresní fotbalový svaz Benešov vydal prohlášení, ze kterého je patrné, že by podle předpokladu mohly začít okresní fotbalové soutěže o víkendu 27. a 28. března.

„K dnešnímu dni je zcela zřejmé, že soutěže OFS Benešov nebudou zahájeny v předjednaném termínu 27. - 28.února 2021. Je předpoklad, že soutěže OFS Benešov, včetně dohrávek z podzimní části, by měly být zahájeny v termínu 27. - 28.3.2021, a to v případě, že to podmínky a nařízení orgánů Vlády ČR dovolí," stojí v prohlášení, které bylo zveřejněno ve středu 24. února.