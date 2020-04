ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Rozhodnutí o ukončení sezony plně respektujeme a souhlasíme s ním. Sport je momentálně v pozadí společenského dění. A je to tak správně, protože zdraví je nejdůležitější. Samozřejmě nás to mrzí, a to nejenom hráče, funkcionáře, ale i fanoušky,“ přiznal Michal Davídek.

Zároveň prozradil, že na oddíl by to nemělo mít žádné zásadní dopady. „Klub je provozně zajištěn, opatření se nás prozatím nijak nedotýkají,“ potvrdil Davídek a dodal: „Doufáme v další zmírnění opatření pro sport, abychom mohli alespoň v omezené míře, za zpřísněných hygienických podmínek, trénovat na hřišti. Výrazně by nám to poté ulehčilo vstup do nové sezóny, která jak doufáme, se na podzim opravdu rozběhne.“

A jaké stanovisko zastává váš oddíl? Napiště nám na e-mailovou adresu: karel.smetana@denik.cz.