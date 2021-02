Obě družstva - včetně trenérů - proti sobě bojovala od 30. Ledna do 8. února - „S týmem z Neratovic se známe. Utkáváme se standardně v krajské minilize, soutěži, kterou si organizují kluby samy. To v současné době není možné. Všem nám už chybí soutěžení, sociální kontakt a tým jako takový. Proto se šéftrenéři přípravek dohodli alespoň na této formě on-line zápasu. Už bylo potřeba zase trochu oživit fotbalové dění,“ objasnil předseda SK Benešov Tomáš Novák.

Soutěžilo se v celkem pěti fotbalových disciplínách - více o zápase najdete ZDE - a souboj byl napínavý až do úplného konce. Po čtyřech disciplínách bylo skóre nerozhodné 6:6. O vítězi tak rozhodl až závěrečný slalom, ve kterém byly úspěšnější Neratovice.

O výsledek ale v tomto souboji v první řadě nešlo. „Naplnilo se přesně to, co jsme od toho čekali. Zejména se utužil už zmíněný týmový duch. A to i v týmu trenérů našich přípravek. Není důležité, jestli jsme v tomto klání vyhráli my, případně soupeř. Dnešní doba nám ukazuje, že mnohem horší, než zápas prohrát, je zápas nehrát,“ konstatoval Tomáš Novák.

„Proto, když to nejde přímo na hřišti, hledáme alternativní formy. Ostatně tak je to i v tréninku, kde pracujeme v rámci našeho programu, který nese název – Jedeme dál individuál,“ dodal.