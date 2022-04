„Hra odpovídala postavení týmů v tabulce, bylo to velmi bojovné utkání od prvních minut. Hrálo se za dobrého fotbalového počasí i skvělé divácké kulisy,“ poznamenal asistent trenéra Křivsoudova Petr Veselka a pokračoval: „Věděli jsme, že k nám jede soupeř, který má kvalitní tým. Vsadili jsme na to, že hrajeme na našem úzkém hřišti, které bylo velmi dobře připravené. Kombinační hra na soupeře platila,“ řekl Veselka.

V zápase se jako první prosadil Neveklov, domácí ještě v prvním poločase dokázali zásluhou Martina Macháčka vyrovnat. Druhý poločas se s trochou nadcházky stal představením jednoho hráče. O výhře Křivsoudova rozhodl hattrickem Miroslav Filip. „Je to jeden z našich nejlepších hráčů, je to náš tahoun. Konečně mu to tam padlo. Obecně si jako tým dokážeme vypracovat hodně šancí, ale nedokážeme je proměnit,“ informoval Veselka.

Asistent Petr Veselka jako důležitou skutečnost označil také to, že Neveklov k zápasu nepřijel v kompletní sestavě, naopak domácí byli prakticky v maximálním počtu. Jeho svěřenci dokázali snížit ztrátu na první Neveklov na pouhé dva body. „V klubu to máme nastavené tak, že se o první místo chceme pokusit. Vzhledem k tomu, v jakém počtu se scházíme na tréninky a na zápasy, tak je to spíš zbožné přání. V zimě jsme moc nepotrénovali a počet lidí na každý zápas není optimální, minulý víkend jsme do Divišova jeli v jedenácti lidech. Musela by se zkvalitnit docházka na tréninky," poznamenal Veselka.

Pokud by se zbytek sezony Křivsoudovu podařil, nabízí se otázka případného postupu. „To je hodně předčasná otázka, máme odehraných teprve pár zápasů a ty těžké nás teprve čekají. Myslím si, že s tímto kádrem bychom ve vyšší soutěži asi neuspěli.Musel by se vhodně doplnit a hlavně bychom museli rozšířit kádr. Pokud přijdou zranění, dostáváme se do problémů," řekl na závěr Veselka.