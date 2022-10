Jak se vám proti Jírovicím hrálo? Mám trochu problémy s tříslem a při rozcvičce se zase ozvalo, takže jsem spíš myslel na to, jak dlouho na hřišti vydržím. Proto i pro mě bylo těch 6 gólů velkým překvapením. Byl to přesně ten zápas, kdy nepodáte bůhvíjak oslnivý výkon, ale spadne vám tam všechno, do čeho kopnete. Pak jsou zápasy, kdy se vám herně daří, ale branka je zakletá. Tak už to u útočníků občas bývá. Celkově jsme ale hlavně ve druhé půli podali výborný výkon a jsem za kluky rád, že jsme po dvou prohrách zase vyhráli. To je ten týden pak vždycky hezčí.

Mohl byste popsat všech šest branek?

Snad si na všechny vzpomenu (úsměv). První byla po střele z dálky, která brankáři propadla mezi rukavicemi. Druhá byla po odraženém míči ve vápně a dorážce k tyči. Tady bych chtěl vysmeknout poklonu hráči Jírovic Oldovi Komárkovi, protože gól nejprve kvůli ofsajdu nebyl uznán, ale Olda šel za rozhodčím a přiznal, že se o ofsajd nejednalo. Krásné gesto fair play, kterých je ve fotbale bohužel pomálu. Věřím, že to Oldovi fotbalový pánbůh brzy vrátí. Třetí gól byl levačkou po dorážce zblízka. Čtvrtý gól hlavou po dlouhém centru Franty Němce. Pátý gól po centru ze strany, který gólman neudržel v rukou, a dotlačil jsem míč do sítě. Poslední gól byl asi jediný hezký po přiťuknutí Adama Povolného a střele pod břevno zpoza vápna. Vesměs to byly všechno spíš ošklivé góly, ale hlavně, že platily (úsměv).

Která z nich byla podle vás nejobtížnější?

To byla asi ta poslední pod břevno zpoza vápna. To člověk takhle z voleje trefí většinou někam daleko na pole a musí jít ten míč po zápase hledat (úsměv).

Přestavlky odvrátily výbuch. Týnec poprvé vyhrál, Olbramovice samy na čele

Zaplatil jste něco do klubové pokladničky, když vám zápas tak vyšel?

Zatím ještě nevím, kolik mi pokladník vyměří. Prý na tohle nemá žádnou kolonku. Tak uvidíme, s čím se nakonec vytasí. S tímhle rozhovorem to asi budu mít ještě dražší, ale to už si pak u vás nechám proplatit (smích).

V tabulce střelců soutěže jste aktuálně na druhé pozici, jak důležitá je pro vás tato statistika?

Na tabulku střelců vůbec nekoukám. Góly pro mě ale důležité jsou, protože jsem útočník a góly se ode mě čekají. Takže vím, že tím týmu můžu nejvíc pomoct.

Na prvním místě je Miroslav Hruška, znáte se?

Známe se jen od vidění. Na hřišti jsme se potkali zrovna minulý víkend a Míra z toho souboje vyšel výsledkově mnohem lépe.

Jak jste zatím spokojený s průběhem sezony?

Řekl bych, že je to taková poloviční spokojenost. Směrem dopředu nám to docela šlape a gólů dáváme hodně. Máme ale problémy s defenzivou a dostáváme dost laciných branek, což nás pak sráží. Máme u nás teď takovou generační výměnu a hodně se zapracovávají kluci z dorostu plus do toho ještě pár nepříjemných zranění, takže hrajeme často v jiné sestavě. Ta kompaktnost na hřišti pak není taková, jaká by měla být. Mám ale velkou radost z kluků z dorostu, kteří nám hodně pomáhají a bez nich už bychom sotva dávali sestavu dohromady. Je to zase takový svěží vítr na hřiště i do kabiny. Kluky bych chtěl za jejich přístup pochválit a věřím, že mají před sebou velkou budoucnost, a že budeme společně po hubenějších letech zase atakovat přední příčky tabulky.