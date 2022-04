Co říkáte na událost, která vedla k ukončení zápasu?

Je to strašná věc, která se stala. Každý z hráčů by si stále měl uvědomit, že jde pouze o sport. Emoce k tomu samozřejmě patří, ale toto přesáhlo všechny meze. Nechápu co hráče může k této věci vést. Sám jsem aktivní hráč a nikdy by mě ani nenapadlo toto udělat.