Čtyři góly do sítě Krhanic a návrat do čela tabulky střelců skupiny A III. třídy.…

Okresnímu přeboru vládly od začátku. První místo si hlídaly prakticky celou sezonu a nyní přišla vytoužená odměna. Postup! I v případě Olbramovic se ale ukázalo, že poslední krok, v tomto případě bod bývá nejtěžší. „Doslova! Už zápas s Jankovem jsme to nebyli my, což se teď opakovalo. Poslední krok je rozhodně nejtěžší,“ řekl trenér už jistého vítěze Miroslav Kaprálek.

Kanonýr Deníku po rekordní kanonádě 15:0: Kramný si vzpomněl i na Ronalda

V domácím prostředí se pro domácí mělo jednat o formalitu. Jenomže ejhle. Olbramovice s Maršovicemi 0:1 a pak dlouho 1:3. Potřebný poslední krok se zdál být v nedohlednu. Až deset minut před koncem snížil z penalty Košař a v 85. minutě mohla euforie favorita propuknout naplno, neboť Drábek vystřelil postupový bod a na půdě lídra okresního přeboru mohlo být veselo. Opět totiž ukázal psychickou odolnost.

„Morální sílu máme celou sezonu, kdy jsme několikrát dotáhli podobné zápasy do vítězného konce a prostě je to charakter mužstva,“ řekl Kaprálek. Bylo z něj přitom rád, že se povedlo strvdit postup už nyní. „Chtěli jsme okresní přebor vyhrát a že se nám to povedlo tři kola před koncem, je velký úspěch a samozřejmě i úleva,“ dodal kouč Olbramovic. Domácí si užili spontánní oslavy ihned po zápase. Velké, oficiální ale přijdou až po konci sezony. Na programu je nejen konec okresního přeboru, ale také finále poháru a potenciální double ve vzduchu.

Výhodná spolupráce bude pokračovat. Vlašim řeší se Slavií její rozsah

„Určitě ho chceme získat. Ve zbývajících zápasech dostanou víc prostoru hráči, kteří nebyli tolik vytěžovaní. Sezonu chceme dohrát normálně, akorát dostanou šanci náhradníci,“ nastínil Kaprálek. Největšími trumfy Olbramovic byly touha po vítězství a sázka na kombinační fotbal. Podle kouče pak také opora v brance Denis Dvořák a vyrovnanost hráčů v poli.