Okresní fotbalový pohár je rozlosovaný. Ostředek obhajovat prvenství nebude

Šéf okresního fotbalu vyjádřil spokojenost s novou podobou nejnižší soutěže. „Kluby demokraticky a jasnou většinou rozhodly a já jsem za výsledek rád. Zvolený formát je flexibilnější pro kluby/týmy ze IV. tříd, někteří budou rádi, že odehrají množství zápasů stanovené dvoukolovým systémem, pro některé by to bylo málo a mají možnost dobrovolně sehrát zápasů více. Celý dospělý fotbal začíná ve IV. třídách a je naší povinností najít pro ně takový model soutěží, aby je hrálo co nejvíce týmů, jsou základem pyramidy a nám se to věřím povedlo. Navíc, nejsme první okres, který to řeší takto, k obdobnému řešení dospěli i v sousedním OFS Kutná Hora," poznamenal Novák

Předseda OFS zároveň vyjádřil zajímavou myšlenku, jak by se mohl nadstavbový pohár vyvíjet v budoucnu. „Třeba příště vymyslíme i nějaký meziokresní pohár IV. tříd. Samozřejmě s přihlédnutím, zejména v dnešní době, k cenám za dopravu," uzavřel Novák.

Podoba IV. třídy stručně v kolika bodech