Jak hodnotíte dosavadní průběh okresních fotbalových soutěží?

Soutěže OFS Benešov do doby přerušení, až na drobné komplikace způsobené odložením několika soutěžních utkání z důvodů souvisejících s pandemií COVID 19, měly podle mne standardní a bez problémový průběh.

Přihodila se nějaká mimořádná situace?

Pokud se týká mimořádných situací, tak lze za takové považovat situace, kdy bylo nutné například pouze několik hodin před zahájením soutěžních utkání tato utkání zrušit, vzhledem k tomu, že jsme byli informováni o tom, že některé z družstev se bohužel nemůže utkání zúčastnit z důvodu nařízené karantény nebo zjištění, že u některých z jejich hráčů byl pozitivně testován na onemocnění COVID -19.

Rozehrají se soutěže ještě do konce roku?

I když bych byl v tomto směru rád optimistou, tak osobně si myslím, a to vzhledem k současnému vývoji ve společnosti, pokud se týká koronavirové pandemie, že se amatérské fotbalové soutěže do konce letošního roku už nerozehrají.

Jaký scénář je podle vás nejpravděpodobnější, co se týče dohrání soutěže?

Předpokládám, že všichni, kteří se ve fotbalovém dění pohybují, budou dělat vše proto, aby se jednotlivé soutěže řádně dohrály.

Je možná varianta, že by se dohrála pouze polovina sezony, například během jara?

Samozřejmě i tato varianta přichází v úvahu. Z mého pohledu je nutné minimálně polovinu soutěžní sezony dokončit, tak aby bylo možné určit vítěze jednotlivých soutěží, tím pádem postupující a sestupující družstva.

Hrozí varianta, že by byla sezona znovu předčasně ukončena?'

Tuto variantu nemůžu určitě vyloučit, ale myslím si, že máme stále dostatek času vše zvládnout, tak aby byly soutěže řádně odehrány a ukončeny.

K jaké variantě byste se přikláněl?

Jednoznačně k variantě, aby byly soutěže kompletně odehrány, i když vím, že vzhledem k současné situaci, to bude velmi náročné zvládnout. Ale pokud to alespoň bude trochu možné, tak OFS Benešov samozřejmě ve spolupráci se všemi kluby OFS Benešov bude dělat vše co bude potřebné k tomu, aby se soutěže řádně dohrály.

Kdy by podle vás mělo být jasno?

Zde jednoznačně platí čím dříve, tím lépe.

Kdy plánujete svolání VV OFS Benešov, kde předpokládám budete tyto dva okruhy probírat?

Osobně předpokládám, že v nejbližší době příjme VV FAČR rozhodnutí, popřípadě doporučení, pro jednotlivé nižší řídící orgány, které se bude týkat dalšího postupu ohledně pokračování všech amatérských soutěží. V současné době není stanovené žádné konkrétní datum pro svolání schůze VV OFS Benešov. Na vývoj situace budeme samozřejmě operativně reagovat. K tomuto bych chtěl uvést, že se všemi členy VV OFS Benešov jsem v neustálém kontaktu prostřednictvím telefonu, emailu. O všech rozhodnutích, která budou VV OFS Benešov přijata, budou okamžitě informovány všechny oddíly OFS Benešov prostřednictvím úřední desky a na webových stránkách OFS Benešov.