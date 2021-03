Co říkáte na zvolení pana Nováka do pozice šéfa OFS Benešov?

Pro začátek bych chtěl říct, že jsem na valné hromadě nebyl, zastupoval mě místopředseda. Jsem rád, že je tam někdo jiný. Snad se některé věci změní.

Co by se tedy podle vás mělo změnit a jak?

Rozhodčí byli podle nás rozdělovaní na zápasy tak, jak bylo potřeba.

To znamená, že podle vás docházelo k ovlivňování zápasů?

Určitě, myslím si, že ano.

Jedním z důležitých bodů nové Fevoluce je práce s mládeží. Z toho máte radost?

Určitě ano. Pokud jde o děti, tak je podpora vždy dobrá. Právě u mládeže by se mělo začínat.

Jak jste na tom s mládeži v Ratměřicích?

V současné době dobře. Těch úplně nejmenších dětí máme dost, takže z toho máme radost. S počtem dětí jsme spokojení. Pokud jde o hráče pro hlavní tým, tak je to horší.

Současná dlouhá pauzu tomu také příliš nepomůže, že?

To je právě problém, protože si myslím, že někteří hráči s fotbalem kvůli tomu skončí. Kolem sebe slýchám, že někteří o konci s fotbalem uvažují, což není dobré. Proslýchá se, že někteří si našli jiné zájmy. Nechci říkat, že je vyloženě nechápu, ale myslím si, že když se jednou dali na sport, tak by měli dál hrát a pohyb by měli mít. Čas na sport by si měli udělat.

Navíc společně ani nemohou trénovat…

Nesportují, navíc někteří přibrali na váze, takže se budou hůře dostávat do formy.



Myslíte si, že se bude současná sezona dohrávat?

To si nemyslím, nevěřím tomu. Nejprve by se musel dohrát podzim, a pak by začala jarní část.